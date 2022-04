Les États-Unis ciblent les mineurs russes de Bitcoin lors de la dernière série de sanctions

En bref : Les restrictions économiques à l’encontre de la Russie ont entraîné une augmentation du volume des échanges de bitcoins dans le pays. En tant que tel, le département américain du Trésor cible désormais les mineurs de cryptomonnaies russes dans sa dernière série de sanctions.

« En exploitant de vastes fermes de serveurs qui vendent des capacités d’extraction de monnaie virtuelle à l’échelle internationale, ces sociétés aident la Russie à monétiser ses ressources naturelles », a déclaré le sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier Brian Nelson dans un communiqué de presse plus tôt cette semaine, via CNBC.

La Russie a été critiquée par des sanctions internationales depuis qu’elle a envahi l’Ukraine voisine fin février, mais les crypto-monnaies telles que Bitcoin ont contribué à compenser les dommages causés au pays et à son économie.

Maintenant, le Trésor américain a ajouté BitRiver et dix de ses filiales basées en Russie à la liste des sanctions. La société, qui exploite des fermes minières Bitcoin utilisant l’énergie hydroélectrique, a son siège social en Suisse et compte 200 employés à temps plein dans trois bureaux à travers la Russie. Il est également présent à plein temps en Chine, au Japon, aux Émirats arabes unis, en Corée du Sud, en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis.

« La Russie a un avantage comparatif dans l’extraction de crypto en raison des ressources énergétiques et d’un climat froid. Cependant, les sociétés minières dépendent du matériel informatique importé et des paiements fiduciaires, ce qui les rend vulnérables aux sanctions », lit-on dans la déclaration du Trésor.

Selon l’Université de Cambridge, la Russie est le troisième plus grand mineur de Bitcoin au monde avec une part de 11,2 % du hashrate mondial, derrière le leader américain et la deuxième place du Kazakhstan. Ses transactions cryptomonnaies hebdomadaires ont doublé au cours du mois suivant l’invasion de l’Ukraine, tandis que le nombre de portefeuilles Bitcoin russes est passé de 39,9 millions à 40,7 millions, écrit Tom’s Hardware.

Le fondateur et PDG de BitRiver, Igor Runets, a répondu à l’annonce des sanctions par : « Ces actions américaines doivent évidemment être considérées comme une ingérence dans l’industrie de la crypto-extraction, une concurrence déloyale et une tentative de modifier l’équilibre mondial des pouvoirs en faveur des entreprises américaines ». Il a ajouté que BitRiver « n’a jamais fourni de services aux institutions gouvernementales russes et n’a pas travaillé avec des clients déjà visés par les sanctions de Washington ».

Dans d’autres nouvelles russes, le site de création de contenu pour adultes OnlyFans a déclaré qu’il suspendait les comptes russes en raison d’un durcissement des sanctions sur les services de paiement utilisés par la société.