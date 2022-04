L’ordinateur portable de jeu bestial Aorus 17X de Gigabyte contient une puce Alder Lake-HX à 16 cœurs et des graphiques 3080 Ti

Quelque chose à espérer : le prochain ordinateur portable de jeu phare de Gigabyte, l’Aorus 17X YE, semble être un PC puissant. Dans la liste officielle de la société qui semble maintenant avoir été supprimée, Gigabyte note que ce modèle couplera le silicium 16C/24T i9-12900HX Alder Lake d’Intel avec le GPU 16 Go 3080 Ti de Nvidia sur une carte mère HM670. Il n’y a pas encore de mot sur le prix ou la disponibilité, bien qu’il soit prudent de supposer une somme exorbitante lorsque l’Aorus 17X arrivera dans les mois à venir.

Le puissant combo CPU/GPU du Gigabyte Aorus 17X permettrait potentiellement à cet ordinateur portable de tirer le meilleur parti de son écran à 360 Hz lorsqu’il s’agit de jeux AAA modernes. L’écran IPS de 17,3 pouces est peut-être la partie la plus faible ici, étant donné qu’il n’aura qu’une résolution de 1080p selon la liste officielle de la société sur son site Web taïwanais (statut 404 au moment de la rédaction).

Gigabyte semble également avoir renversé les mèches sur le prochain processeur Intel Alder Lake-HX de 12e génération, que ce dernier n’a pas encore officiellement annoncé. Cela fait de l’Aorus 17X le premier ordinateur portable à intégrer l’une des puces mobiles les plus rapides d’Intel. Le processeur 16 cœurs (8 performances, 8 efficacités) à 24 threads serait un SKU de 55 W basé sur le silicium de classe ordinateur de bureau d’Intel avec une fréquence turbo maximale de 5,0 GHz.

Associé à cette puce, le GPU Nvidia 16 Go RTX 3080 Ti Laptop 130 W et jusqu’à 64 Go de RAM DDR5-4800. Gigabyte n’a pas précisé la capacité de stockage maximale mais note que ce modèle disposera de 2 emplacements M.2 pouvant être équipés de disques NVMe PCIe Gen4.

Les photos officielles de Gigabyte révèlent que l’Aorus 17X YE est une machine assez volumineuse pesant 2,7 kg, en partie grâce au système de refroidissement Windforce Infinity. Parmi les autres options de connectivité situées de part et d’autre, ce modèle disposera également d’un port Thunderbolt 4 USB-C, d’un mini port d’affichage et d’un port Ethernet dédié.

Bien que la capacité de la batterie soit encore inconnue, Gigabyte livrerait cet ordinateur portable avec une alimentation de 280 W. Peu susceptible d’être la machine la plus portable une fois arrivée, les composants internes bestiaux de l’Aorus 17X YE devraient certainement la faire ressortir dans les tests de performance et les jeux intensifs.