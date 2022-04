Le PDG d’ASML affirme que certaines entreprises arrachent les puces des machines à laver

La vue d’ensemble : les fabricants d’outils à puce comme ASML sont plus que satisfaits de la précipitation de l’industrie des semi-conducteurs à augmenter la capacité de fabrication. Cependant, les effets d’entraînement des pénuries de matériaux et de composants s’appliquent également à eux, affectant leur capacité à répondre à la demande d’équipements de fabrication. Certaines entreprises arrachent maintenant les puces dont elles ont besoin des produits de détail existants.

La disponibilité des GPU s’est beaucoup améliorée au cours des derniers mois. La pression a été suffisante pour faire baisser les prix beaucoup plus près du PDSF qu’il y a un an. Cela dit, plusieurs leaders de l’industrie pensent qu’ils continueront à faire face à une pénurie de puces jusqu’en 2023 ou même 2024, malgré les meilleurs efforts des fonderies pour ajouter plus de capacité.

Pour le fournisseur d’équipements de lithographie ASML, la demande supplémentaire des fonderies qui cherchent à accélérer leur expansion est une bénédiction et une malédiction. D’une part, la société néerlandaise est impatiente de fournir des machines EUV plus avancées à ses clients. D’autre part, elle doit faire face à ses propres problèmes d’approvisionnement.

Lors d’un appel aux investisseurs, le PDG d’ASML, Peter Wennink, a déclaré qu’il s’attend à ce que la pénurie de puces dure jusqu’en 2023, principalement parce que son entreprise ne peut pas fournir le type de volume dont les clients du monde entier ont besoin pour le moment. Ce problème affecte également d’autres fabricants d’outils à puce spécialisés tels que Applied Materials, KLA et Lam Research. Tout cela se traduit par des délais de livraison plus longs allant au-delà de 18 mois.

Wennink a expliqué qu’ASML pourrait, au mieux, couvrir environ 60 % de la demande de machines de lithographie avancées. En outre, il a noté que certaines entreprises – dont un grand conglomérat industriel qu’il ne nommera pas – ont récemment commencé à acheter des machines à laver pour extraire les copeaux et les réutiliser pour leurs besoins. Ce recyclage peu orthodoxe réduit le coût en temps et en argent de la qualification des puces alternatives, ce qui le rend plus attrayant que la réduction de la production ou l’achat des pièces nécessaires auprès des revendeurs.

L’année dernière, le président de TSMC, Mark Liu, a déclaré que divers distributeurs et intermédiaires avaient stocké des puces tout au long de la pandémie. Liu n’a pas non plus mentionné de noms, mais TSMC et ASML sont proches avec un vaste réseau de partenaires et de clients. Ils ont depuis longtemps averti que l’instabilité géopolitique et les sanctions imposées à des pays comme la Chine et la Russie pousseraient les entreprises à créer encore plus de chaos dans la chaîne d’approvisionnement technologique.

Le PDG de Lam Research, Timothy Archer, a fait écho à la remarque de Wennink selon laquelle les retards liés à l’approvisionnement affecteront la quantité d’équipements d’usine pouvant être fabriqués dans les mois à venir. Même si des entreprises comme TSMC, Samsung et Intel pouvaient d’une manière ou d’une autre sécuriser suffisamment d’outillage pour leurs nouvelles usines, les principaux fournisseurs de plaquettes ne pourront pas répondre à la demande avant 2024.

Différents secteurs industriels seront touchés à des degrés divers, et les constructeurs automobiles sont toujours confrontés aux effets de l’annulation des commandes de puces au début de la pandémie. Maintenant qu’ils se bousculent pour être compétitifs sur le marché des véhicules électriques, certains comme le PDG de Rivian, RJ Scaringe, pensent que la pénurie de puces ressemblera à un « petit apéritif » par rapport à la pénurie imminente de batteries lithium-ion.