Aujourd’hui c’est le Jour de la Terre, le Jour de la Terre : ce que chacun de nous peut faire pour protéger la planète

Aujourd’hui, vendredi 22 avril, c’est le Jour de la Terre, Jour de la Terre. Le thème de cette année est « Investissez dans notre planète » : voici ce que vous pouvez faire pour la protéger.

Le 22 avril 2022, est célébrée la 52ème édition du Jour de la Terre ou Jour de la Terre, l’événement le plus important au monde dédié à la protection de l’environnement et, plus généralement, à celui de notre planète et de ses précieux équilibres biologiques et écologiques. Né en 1970 aux États-Unis, le Jour de la Terre est devenu un véritable mouvement, capable d’impliquer chaque année plus d’un milliard de personnes de près de 200 nations. Après tout, nous avons tous le droit de vivre sur une planète saine et propre, slogan principal de l’événement. Des milliers d’événements auront lieu partout dans le monde lors de cette journée : les piliers des initiatives iront de la lutte contre le changement climatique – qui est devenue une colonne vertébrale des dernières éditions du Jour de la Terre – à la conservation de la biodiversité, en passant par la durabilité , le risque de nouvelles pandémies, les avantages des énergies renouvelables et bien plus encore. En Italie, par exemple, l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) organisera à Palerme un événement dédié à la pollution plastique et à l’impact du réchauffement climatique ; des conférences se tiennent à Rome sur l’importance des transports électriques ; tandis qu’à Finale Ligure, il y aura une réunion sur la façon de mener des excursions dans la nature qui respectent l’environnement. Sur le site Web du Jour de la Terre, vous pouvez consulter une liste (via une carte géographique pratique) avec tous les rendez-vous prévus pour aujourd’hui, en Italie et dans le reste du monde.

Le thème du Jour de la Terre 2022

Le thème central du Jour de la Terre 2022 est « Investir dans notre planète », une chaleureuse invitation des organisateurs aux gouvernements, aux entreprises et à chacun d’entre nous. Car même les choix personnels que nous faisons au quotidien peuvent jouer un rôle important sur l’avenir de la planète, sur notre bien-être et sur celui des autres organismes vivants qui la peuplent, plantes et autres animaux. L’objectif principal est de sensibiliser le public sur l’importance de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à moins de 1,5°C, le seuil le plus vertueux des Accords de Paris sur le climat et considéré comme essentiel par les experts pour éviter les conséquences les plus catastrophiques du changement climatique. Le réchauffement climatique est en effet déjà à l’origine de graves déséquilibres et catastrophes écologiques : vagues de chaleur meurtrières, propagation de maladies, phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus violents et fréquents, sixième extinction de masse, sécheresses et incendies dévastateurs ne sont que quelques-unes des menaces auxquelles nous sommes confrontés. faire, catalysé par les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Mais si nous n’agissons pas rapidement et drastiquement pour les contenir, selon les experts des décennies à venir l’humanité sera vouée à des souffrances indicibles, à tel point que certains prophétisent la fin de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui d’ici 2050.

Il reste peu de temps pour agir

« C’est le moment de tout changer : le climat des affaires, le climat politique et la façon dont nous agissons sur le climat. Il est maintenant temps de faire preuve d’un courage imparable pour préserver et protéger notre santé, nos familles, nos moyens de subsistance. Ensemble, nous devons investir dans notre planète », écrivent les organisateurs du Jour de la Terre, soulignant l’importance d’agir rapidement et incisivement. Parce qu’il est encore temps pour un avenir « prospère et durable », de restaurer la nature maltraitée et de créer un monde plus sain pour nos enfants et les générations futures. Mais ce temps est court : les aiguilles de l’horloge de l’apocalypse climatique continuent de tourner sans cesse et nous rapprochent de l’abîme. Pour cette raison, les promoteurs du Jour de la Terre soulignent qu’il faut agir avec courage, innover largement – pensez à la conversion des infrastructures basées sur les énergies fossiles – et mettre en œuvre la durabilité équitablement. Car comme le rappelle aussi la jeune militante suédoise Greta Thunberg, la justice climatique est un rouage fondamental et indispensable dans ce processus de renouveau. En fait, les pays pauvres et en développement paient le prix le plus élevé du réchauffement climatique, qui succombe aux effets catastrophiques résultant des émissions produites par les riches.

Que pouvons-nous faire pour protéger la Terre

Alors que peut faire chacun de nous pour protéger la planète, ses habitants et ses précieux écosystèmes ? Les organisateurs du Jour de la Terre ont dressé une liste de 52 comportements, un pour chaque année depuis le premier événement, tenu le 22 avril 1970 à San Francisco avec pas moins de 20 millions de participants, tous unis pour demander une planète plus propre et plus saine. . Parmi les actions que nous pouvons entreprendre, nous recommandons de changer de modèle alimentaire, en passant à un modèle principalement basé sur les produits d’origine végétale ; contribuer au reboisement de la planète ; ramasser les ordures lors des promenades; calculer votre empreinte climatique et comprendre où vous pouvez vous améliorer ; calculer et atténuer la consommation de plastique ; organiser des événements de nettoyage ; passer aux énergies « vertes » (renouvelables) ; faire du compost à la maison; utiliser des couverts et des assiettes non jetables et encourager les autres à faire de même ; prendre des photos d’animaux pollinisateurs comme les abeilles ; consommer des produits issus de l’agriculture biologique et non cultivés avec des pesticides ; soutenir les ingrédients biologiques ; signer des pétitions pour protéger l’environnement ; acheter de la nourriture locale; s’occuper d’un potager ou d’un jardin; utiliser des bouteilles d’eau non jetables ; bénévolat et bien plus encore. La liste complète est disponible sur la page officielle du Jour de la Terre.