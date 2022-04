Le rover Perseverance de la NASA capture une vidéo de l’éclipse solaire de Mars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le rover Perseverance de la NASA a récemment capturé une vidéo d’une éclipse solaire depuis la surface de Mars. Le 2 avril, la caméra Mastcam-Z de nouvelle génération du rover a enregistré des images de l’une des deux lunes de Mars traversant la face du Soleil. L’événement a duré un peu plus de 40 secondes, ce qui n’est pas surprenant étant donné que Phobos est environ 157 fois plus petit que notre propre Lune. À son point le plus large, il ne mesure qu’environ 16 milles de diamètre.

Ce n’est pas la première fois que la NASA capture une éclipse solaire depuis la surface martienne, mais il s’agit de la version la plus zoomée et la plus élevée à ce jour.

En 2004, les rovers Spirit et Opportunity ont capturé des photos accélérées de Phobos lors d’une éclipse solaire. En 2012, Curiosity est devenu le premier à obtenir une vidéo d’une éclipse solaire martienne.

La caméra Mastcam-Z qui a enregistré les images de Persévérance dispose d’un filtre solaire pour réduire l’intensité lumineuse. L’appareil photo prend également des photos en couleur, contrairement aux systèmes précédents. La vidéo qui en résulte met en évidence les détails de la forme de l’ombre de Phobos, y compris les crêtes et les bosses sur la lune en forme de pomme de terre. Les taches solaires sont également visibles dans les images.

« Je savais que ça allait être bon, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi incroyable », a déclaré Rachel Howson, l’une des membres de l’équipe Mastcam-Z qui gère la caméra. Parlant de voir la vidéo en pleine résolution pour la première fois, Howson a déclaré: « Vous savez ce qui s’en vient, mais il y a toujours un élément de surprise lorsque vous arrivez à voir le produit final. »

Phobos devrait rester en orbite autour de Mars pendant des dizaines de millions d’années avant de finalement s’écraser sur la planète rouge.