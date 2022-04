Microsoft Teams arrive très bientôt sur le Windows Store

Des choses inexpliquées arrivent fréquemment chez Microsoft. Le meilleur exemple en est Microsoft Teams. L’application est un succès auprès des entreprises, mais elle n’a pas atteint le Microsoft Windows Store. Par coïncidence, si des applications concurrentes telles que Zoom sont arrivées. Maintenant, il semble que ce non-sens va enfin être résolu.

Microsoft Teams arrive très bientôt sur le Microsoft Store

Microsoft a récemment mis à jour la feuille de route Microsoft 365 avec une nouvelle entrée. Cela marque le lancement imminent de Teams dans le Microsoft Store. Actuellement, la seule façon d’obtenir l’application de messagerie est de la télécharger depuis le site officiel. Les équipes du Microsoft Store fourniront aux utilisateurs de Windows 10 et 11 un moyen plus simple et plus pratique d’installer le programme. Voici ce que dit la feuille de route pour Microsoft Teams qui sera bientôt disponible sur le Microsoft Store :

L’application Microsoft Teams pour le travail, l’école et la vie sera bientôt disponible en téléchargement sur le Microsoft Store. Cette application prendra en charge les comptes professionnels, scolaires et personnels sur Windows 10 et les comptes professionnels ou scolaires sur Windows 11.

À en juger par la description, Microsoft ne prévoit pas de rendre Teams moins déroutant qu’il ne l’est actuellement. Pour l’instant, Microsoft propose deux versions de Teams : une version « Ordinaire » téléchargeable sur le site officiel et un autre intégré à Windows 11. Microsoft positionne ce dernier comme une alternative aux principales plateformes de messagerie et aux solutions d’appel voix/vidéo pour les clients réguliers.

Windows 10 n’a pas de fonctionnalités Teams intégrées, ce qui signifie que la prochaine version du Microsoft Store permettra aux utilisateurs réguliers d’utiliser l’application pour leurs besoins domestiques quotidiens. Les utilisateurs de Windows 11, en revanche, devront se limiter à l’application de chat intégrée que l’on peut trouver dans la barre des tâches.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté que prépare Microsoft pour Teams. Microsoft travaille sur les statuts du calendrier et la possibilité d’activer le mode Ensemble pour tous les participants. Ces fonctionnalités font partie des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de Microsoft Teams.