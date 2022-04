Lincoln Star Concept présente l’avenir des véhicules électriques de luxe

En bref : la marque de luxe Ford Lincoln a dévoilé son Lincoln Star Concept, mettant en valeur le langage de conception de l’entreprise pour les futurs véhicules électriques. À l’intérieur comme à l’extérieur, le concept consiste à créer un effet saisissant et une partie de cela tourne autour de la lumière. Vous trouverez une utilisation généreuse du cristal illuminé ainsi que des portes, des sièges et des éléments extérieurs rétroéclairés.

À l’intérieur, la cabine est divisée en zones de première et deuxième rangées. Tout est haut de gamme, bien sûr, avec des sièges enveloppants, des treillis métalliques imprimés en 3D sur les montants A et D et des fauteuils inclinables complets à l’arrière avec des compartiments pour ranger vos pantoufles dans le véhicule. Il y a même un refroidisseur de boissons en verre intégré niché entre les sièges arrière.

À l’avant, les conducteurs auront accès à un assistant numérique avancé appelé Lincoln Intelligent System qui peut comprendre et agir sur des commandes telles que « Help Me See » et Park for Me. »

Lincoln a également préparé trois ambiances de rajeunissement qui utilisent l’audio, l’éclairage et les parfums pour créer « un sanctuaire numérique immersif » pour les passagers.

Coastal Morning utilise des sons océaniques doux, un parfum de brume marine et la lueur douce et chaude du soleil avec un éclairage dynamique pour reproduire une promenade sur la plage au lever du soleil

Mindful Vitality est destiné à redynamiser les sens, avec un son vivifiant et optimiste, des illustrations abstraites dynamiques, un éclairage doux et brillant et un parfum fleuri partout

Evening Chill reflète le crépuscule en utilisant une bande-son nocturne apaisante coordonnée avec une vidéo du ciel nocturne et un parfum à feuilles persistantes

Pour être clair, des véhicules conceptuels comme ceux-ci voient rarement la lumière du jour et le Lincoln Star ne sera pas différent. Au lieu de cela, les entreprises les utilisent comme plate-forme pour démontrer à quoi pourraient ressembler les futures automobiles et pour évaluer les commentaires des consommateurs concernant diverses fonctionnalités et idées.

Lincoln vise à expédier trois nouveaux véhicules entièrement électriques d’ici 2025, avec un quatrième prévu pour l’année suivante. D’ici le milieu de la décennie, la société s’attend à ce que plus de la moitié de son volume mondial soit constitué de véhicules entièrement électriques.