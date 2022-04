Samsung Galaxy S20 Ultra aide à empêcher la balle de toucher un soldat ukrainien

WTF ? ! Ce n’est pas la première fois qu’une technologie a été (en partie) créditée d’avoir arrêté une balle de vitesse et potentiellement sauvé la vie de quelqu’un. Le Samsung Galaxy S20 Ultra d’un soldat ukrainien et son étui, combinés à une plaque d’identité, ont réussi à arrêter un round de 7,62 dans le pays déchiré par la guerre.

Comme le rapporte NotebookCheck, le correspondant de guerre @Osinttechnical a tweeté une vidéo d’un soldat ukrainien montrant son smartphone avec la balle intégrée dans le boîtier.

Le téléphone d’un soldat ukrainien a arrêté ce qui semble être un tir de 7,62. pic.twitter.com/6iEq3DOFOW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 18 avril 2022

Nous ne pouvons pas voir le téléphone dans la vidéo, mais on pense que l’étui est l’étui à rabat S-View pour le Galaxy S20 Ultra. Un utilisateur de Twitter a traduit la vidéo, révélant que le soldat avait déclaré que son téléphone coûtait environ 675 dollars, suggérant en outre qu’il s’agissait d’un S20 Ultra.

Le soldat attribue à la fois au téléphone et à une plaque d’identification pour chien le mérite de lui avoir sauvé la vie ; il semble à peu près certain que le Galaxy S20 Ultra et son étui n’auraient pas pu faire le travail seuls. Pourtant, c’est une performance impressionnante de l’ancien produit phare de Samsung, qui s’est plutôt bien comporté lors des tests de durabilité JerryRigEverything il y a quelques années.

Ce n’est pas la première instance de téléphones à l’épreuve des balles. En 2016, un ancien dirigeant de Nokia a affirmé qu’un Nokia 301, sorti pour la première fois en 2013, avait sauvé un homme en Afghanistan en arrêtant une balle.

Dans d’autres nouvelles sur les balles, il y a eu des rapports plus tôt ce mois-ci sur un casque Razer qui a dévié une balle alors qu’il était porté par un jeune de 18 ans de Torrance, en Californie. Le projectile a traversé la vitre de sa fenêtre, a ricoché sur le casque Razer Kraken et a été dévié dans un mur avant de tomber sur son lit.

