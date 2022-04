Startups.com résout un problème majeur pour les entrepreneurs

Les États-Unis abritent le plus grand marché technologique au monde, avec environ 20 nouvelles entreprises technologiques atteignant 100 millions de dollars de revenus chaque année. Il va sans dire qu’il y a une concurrence féroce pour ces revenus, c’est pourquoi l’industrie des startups a l’un des taux d’échec les plus élevés.

Pour les personnes courageuses qui poursuivent leur vision malgré ces obstacles, la route peut devenir solitaire.

Les fondateurs et les chefs d’entreprise sont souvent privés de pairs qui comprennent leurs problèmes, qui peuvent s’identifier à eux et qui peuvent les aider avec des voies efficaces pour résoudre ces problèmes. Pour vous impliquer dans une communauté de personnes qualifiées confrontées aux mêmes défis, envisagez de postuler à la communauté des fondateurs de Startups.com.

Ce collectif de créateurs d’entreprise est conçu pour vous aider à continuer à vous développer et à développer votre entreprise sans perdre de vitesse. En assistant à des sessions de résolution de problèmes, à des plongées approfondies mensuelles et en profitant d’une gamme d’excellentes ressources, les personnes qui deviennent membres de la communauté des fondateurs de Startups.com ont tendance à se sentir rafraîchies et soutenues d’une manière qu’elles n’ont jamais connue auparavant.

Un membre de la communauté des fondateurs, Sean de la startup d’automatisation des soins de santé Olive IA a écrit: « Enfin, je suis dans une salle de fondateurs qui savent exactement à quels problèmes je suis confronté et comment les résoudre. » Ce type de satisfaction est logique étant donné que ces groupes sont un produit de Startups.com, qui a aidé plus d’un million de startups à se mettre sur pied, obtenant une note de 4,2 sur 5 étoiles sur GlassDoor.

Pour exploiter cette ressource fantastique, demandez dès aujourd’hui une adhésion à la communauté des fondateurs de Startups.com.

Une fois accepté, vous serez mis en contact avec un conseiller expert en démarrage qui pourra vous montrer comment tirer le meilleur parti de l’expérience. Des revues de présentation aux entretiens de recherche avec les investisseurs et aux réunions de croissance, vous pouvez bénéficier d’une multitude de ressources et de réunions avec d’autres membres.

La communauté peut également aider les fondateurs à résoudre des problèmes communs. La connexion entre pairs est au cœur de la communauté des fondateurs, couvrant des stratégies pour isoler les défis afin de les résoudre plus efficacement et de créer de la croissance pour aller de l’avant.

Postulez dès aujourd’hui pour être pris en considération par la communauté des fondateurs de Startups.com.

Si vous êtes sélectionné, vous bénéficierez d’une fenêtre de 30 jours pour un remboursement à 100 % si vous n’êtes pas satisfait.