La NASA a téléporté des médecins holographiques vers la Station spatiale internationale

En bref : prononcez les mots médecin holographique, et beaucoup de gens – enfin, les fans de Star Trek – pourraient penser à l’hologramme médical d’urgence Mark I, alias The Doctor, de Star Trek: Voyager. Mais alors que ce type de technologie est encore à quelques siècles, la prochaine meilleure chose est actuellement utilisée, grâce à Microsoft et à la NASA.

La NASA écrit (via Space.com) qu’une équipe de médecins a été « holoportée » l’année dernière vers la Station spatiale internationale (ISS) à l’aide de la caméra Microsoft HoloLens Kinect et de certains logiciels personnalisés. Il a permis à l’astronaute Thomas Pesquet d’avoir une conversation bidirectionnelle avec des images en direct du chirurgien de l’air de la NASA, le Dr Josef Schmid, et de Fernando De La Peña Llaca, PDG du fournisseur de logiciels Aexa Aerospace, au milieu de l’ISS.

L’holoportation permet de transmettre des modèles 3D de personnes en direct n’importe où en temps réel. Lorsqu’il est combiné avec un casque de réalité mixte tel que HoloLens, les utilisateurs peuvent voir, entendre et interagir avec les participants distants comme s’ils étaient présents dans le même espace physique. Il existe depuis 2016, mais c’est la première fois qu’il est utilisé dans un endroit aussi éloigné que l’espace extra-atmosphérique.

« Peu importe que la station spatiale se déplace à 17 500 mph [28,000 kilometers per hour] et en mouvement constant en orbite 250 milles [400 km] au-dessus de la Terre, l’astronaute peut revenir trois minutes ou trois semaines plus tard et avec le système en marche, nous serons là à cet endroit, en direct sur la station spatiale », a déclaré Schmid.

Ce n’est que la première étape du plan de la NASA. La prochaine étape sera une communication bidirectionnelle où les astronautes seront holoportés sur Terre et enverront des utilisateurs terrestres dans l’espace. Cela sera suivi d’un mélange d’holoportation avec la réalité augmentée et l’haptique, ce qui pourrait permettre aux astronautes de travailler sur des équipements aux côtés de quelqu’un de la Terre comme s’ils étaient réellement là.

La NASA note que la technologie d’holoportation pourrait également avoir des applications dans des environnements extrêmes de notre planète, tels que l’Antarctique, les plates-formes pétrolières offshore ou les théâtres d’opérations militaires. Il peut également être utilisé dans de futures missions dans l’espace lointain telles que celles qui se dirigent vers Mars.

Plus tôt cette année, nous avons entendu dire que l’initiative de métaverse de Microsoft était apparemment en plein désarroi, car la direction des divisions de réalité mixte et HoloLens de l’entreprise n’avait pas été en mesure d’adopter une stratégie claire, entraînant une baisse du moral, de la confusion et un exode parmi les employés, ainsi que l’annulation des projets comme le HoloLens 3 qui aurait été abandonné l’année dernière après que Microsoft ait décidé de s’associer à Samsung.