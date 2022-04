Windows Terminal adapte son design à Windows 11

Adaptateur USB-C vers Ethernet, BENFEI USB Type-C (Thunderbolt 3) vers RJ45 Ethernet LAN Adaptateur Compatible pour MacBook Pro 2019/2018/2017, MacBook Air et Plus

Connectivité fiable et endurance : conçue spécifiquement pour la connexion plug-and-play entre les appareils USB-C et le réseau filaire, fournit une connectivité Ethernet gigabit même lorsque la connectivité sans fil est incohérente ou trop étendue. Surf à pleine vitesse : obtenez des vitesses de connexion stables jusqu'à 1 Gbit/s, rétrocompatible avec 100 Mbps/10 Mbps/1 Mbps. Notre adaptateur réseau RJ45 Type-C vers LAN Gigabit Ethernet fera passer votre navigation sur Internet au niveau supérieur. Téléchargements plus grands, vitesse maximale et plus d'interruption. Avec notre adaptateur Ethernet, la connectivité gigabit signifie bien plus qu'un simple Internet rapide Design compact et convivial : compact et léger, avec un design antidérapant facile à brancher et à débrancher. Câble en nylon tressé pour plus de durabilité. Boîtier en aluminium de qualité supérieure pour une meilleure isolation thermique. S'adapte parfaitement aux ports USB-C de vos appareils, meilleure protection du transfert de signal. Livré avec une petite pochette gratuite, parfait pour les voyages. Large compatibilité : compatible avec les appareils USB-C tels que MacBook Pro 2019/2018/2017, MacBook, iPad Pro 2018, Dell XPS 13/15, Surface Book 2, Pixelbook, Chromebook, Asus ZenBook, Lenovo Yoga 720/910/920, Samsung S8/S8 Plus/Note 8/Note 9, Samsung Tab A 10.5, Pixel/Pixel. Pixel 2 et beaucoup autres ordinateurs portables, tablettes et smartphones USB-C. Garantie de 18 mois : garantie exclusive Benfei inconditionnelle de 18 mois garantit la satisfaction à long terme de votre achat. Service client amical et facile à atteindre pour résoudre vos problèmes en temps opportun