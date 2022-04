Remplissage automatique, sécurité maximale lors de la navigation sur Internet

Il existe d’innombrables solutions pour enregistrer nos mots de passe, sur Android et iOS on peut même choisir les solutions proposées par Google et Apple. Cependant, si vous utilisez ensuite un ordinateur Windows, vous êtes obligé d’utiliser Google Chrome. Cela ne vous arrive pas avec Microsoft Autofill, vous pouvez utiliser Chrome ou Edge et cela fonctionnera très bien.

Oublier les mots de passe avec Microsoft Autofill

De Microsoft, ils ont calculé que chacun de nous a environ 90 comptes différents. Se souvenir de ces 90 mots de passe est une tâche compliquée et répéter les mots de passe n’est pas sûr. Avec Microsoft Autofill, nous pouvons stocker nos mots de passe en toute sécurité et oublier les mots de passe les plus compliqués.

Sous Android ou iOS, nous pouvons configurer notre appareil pour qu’il nous offre la connexion de chacun des sites Web auxquels nous accédons. Un allié puissant pour être toujours connecté quel que soit l’appareil.

Les mots de passe les plus sûrs lors de la création de comptes

Un autre problème associé est le choix d’un mot de passe suffisamment fort. Au final on a tendance à unifier ou simplifier lors de la création de nos mots de passe. Avec Autofill on nous propose des mots de passe dont nous ne pourrons pas nous souvenir mais qui seront beaucoup plus compliqués pour ceux qui voudront accéder à nos comptes.

Le remplissage automatique nous aide à être plus sécurisés sur Internet en créant des mots de passe forts et uniques avec différentes combinaisons de chiffres et de caractères. De plus, nous pouvons les personnaliser à l’aide du nouveau générateur de mots de passe chaque fois que nous créons un compte ou modifions le mot de passe d’un compte existant. Si inventer de nouveaux mots de passe est difficile, nous savons que se souvenir de ceux que nous avons utilisés est plus difficile. Le remplissage automatique se souviendra des mots de passe générés chaque fois que nous en utiliserons un, quel que soit l’appareil que nous utilisons.

Accédez à Microsoft Autofill où que vous soyez

L’un des plus gros problèmes est la compatibilité avec Android, iOS ou notre PC ou Mac.Avec Autofill nous aurons accès à ces plateformes et nous avons même une extension pour Google Chrome. Quoi que vous choisissiez, vous pourrez accéder à Microsoft Autofill avec une relative facilité. Cela faisait partie d’Authenticator et maintenant il semble avoir gagné son propre nom.