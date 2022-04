OnePlus élargit la gamme budgétaire Nord avec le N20 5G à 282 $

Avis de l’éditeur : Le nouveau OnePlus Nord N20 5G se situe confortablement dans la fourchette de prix de 300 $, ce qui en fait une option budgétaire attrayante pour les utilisateurs d’Android. Un design élégant avec un matériel décent à un prix abordable est difficile à ignorer, cependant, il y a quelques désagréments que les acheteurs OnePlus, en particulier ceux aux États-Unis, devront supporter.

Pour commencer, le prochain Nord N20 5G qui arrivera le 28 avril ne sera qu’une exclusivité T-Mobile, du moins au début. Pour dépasser cette limitation, OnePlus expédiera ce téléphone avec un ancien Android 11 (OxygenOS 11) prêt à l’emploi. Les utilisateurs pourront également en faire l’expérience sur un écran AMOLED 60Hz plus lent, mais de meilleure qualité et efficace sur le panneau LCD 90Hz du Nord N10. Les deux ont la même résolution de 1 080 x 2 400 pixels.

D’autres différences entre le N20 5G et son prédécesseur incluent un écran plus petit de 6,43 pouces, mais qui offre un rapport écran/corps plus élevé car la coque est globalement plus petite. Il abandonne également la configuration à quatre caméras 64MP pour une matrice à triple objectif 48MP, mais ne vous attendez pas à une qualité photo/vidéo stellaire de l’un ou l’autre modèle.

En termes de spécifications de base, le Nord N20 5G utilise le SoC Qualcomm 695 6 nm, ainsi qu’une configuration de mémoire et de stockage de 6 Go/128 Go. Ce dernier est également extensible jusqu’à 512 Go via microSD. Le déverrouillage des empreintes digitales, quant à lui, se fait désormais via un capteur optique sous-affichage au lieu de l’unité montée à l’arrière de l’ancien N10.

Bien qu’il en résulte une conception plus propre, OnePlus a également supprimé deux composants hautement souhaitables dans ce modèle : le curseur d’alerte et la prise audio 3,5 mm. Heureusement, la batterie a reçu une légère augmentation de 200 mAh et est maintenant une unité de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 33 W. Le téléphone arrive officiellement chez T-Mobile la semaine prochaine dans une seule finition bleue.

La gamme Nord abordable est rapidement devenue la plus attrayante et la plus vendue de la gamme OnePlus depuis que les produits phares ont commencé à s’écarter de la philosophie de base de l’entreprise. Néanmoins, le Nord N20 a du pain sur la planche face à ses rivaux à petit budget de Samsung et Xiaomi qui offrent une connectivité 5G et des spécifications décentes dans la catégorie des moins de 300 $.