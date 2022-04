Des bases militaires russes haute définition sur des cartes ? Google répond : « Ça a toujours été comme ça »

Selon certains, il s’agit d’une nouveauté de Google, en raison du caractère exceptionnel de la guerre en Ukraine. Mais le géant corporatif de Mountain View réitère : « Rien de nouveau ».

Google Maps s’est retrouvé dans l’œil du cyclone pour un changement apparent, qui ne s’est jamais produit. Au cours des dernières heures, notamment sur Twitter, plusieurs écrans de l’application représentant des bases stratégiques russes ont été publiés en haute définition, sans aucune sorte de flou (ou « flou ») utilisé pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Et en fait, vous pouvez tout voir : avions, pistes d’atterrissage, navires, ICBM, postes de commandement et plus encore.

Selon plusieurs comptes Twitter, il s’agit d’une nouveauté de Google, en raison du caractère exceptionnel de la guerre en Ukraine. Parmi celles-ci, la chaîne biélorusse Nexta Tv, qui a publié plusieurs images des bases russes pour affirmer que « Google Maps a cessé de cacher les structures militaires et stratégiques secrètes de la Russie, permettant à tout le monde de les voir ».

Pourtant, ce n’est pas le cas. Dès que les écrans se sont emparés des différents réseaux sociaux, le géant de Mountain View a commencé à publier une série de réponses pour rappeler un fait simple : « Rien de nouveau » pour Google Maps. Voici en détail la réponse officielle de la société : « Nous n’avons apporté aucune modification au flou sur nos images satellites en Russie. » Une thèse renforcée par de nombreux autres utilisateurs, qui ont souligné que d’autres bases militaires, dont celles de l’OTAN de Sigonella et d’Aviano en Italie, sont parfaitement visibles en haute résolution au sein de l’application.

Entre-temps, d’autres utilisateurs ont remarqué qu’à la base militaire de Lipetsk, à environ 400 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine, il y a des avions qui, cependant, grâce aux images haute définition de Google Maps, semblent être le résultat d’une retouche photo . Une tactique pour tromper les adversaires avec base-trap, déjà utilisée à l’époque de la Seconde Guerre mondiale.

Cette histoire montre une fois de plus la centralité de la technologie dans la guerre. Depuis que le conflit en Ukraine a éclaté en février dernier, Google Maps a été à plusieurs reprises une ressource pour les civils. Parmi les cas les plus frappants, les fausses critiques d’utilisateurs ukrainiens pour informer sur le déroulement des attaques militaires russes.