En un mot : les smartphones sont presque omniprésents dans les pays développés. Avec une propension à nous divertir, il n’est pas surprenant que les jeux mobiles soient incroyablement populaires à travers le monde. D’ici 2023, les revenus des jeux mobiles devraient dépasser la barre des 100 milliards de dollars. Avec autant de personnes qui jouent maintenant à des jeux sur leurs téléphones, il peut être surprenant d’apprendre que sept des 10 jeux mobiles les plus joués utilisent des bots pour compléter son pool de vrais joueurs.

Selon la société d’analyse d’applications Sensor Tower, il n’y en avait qu’un sur 10 au début de 2016.

Un spécialiste bien connu des jeux mobiles qui utilise des bots est Zynga. Un porte-parole a déclaré au Wall Street Journal que le développeur avait ajouté des bots à Words with Friends en 2019 pour s’assurer que les joueurs avaient toujours un adversaire à affronter.

Tout le monde n’est pas content d’être mis en relation avec des bots, surtout quand ils avaient l’impression qu’ils étaient de vraies personnes.

Benjamin Arnet a déclaré au Journal qu’il avait joué à Words with Friends avec Maria T. chaque jour pendant près d’un an. Arnet a finalement trouvé une liste de noms d’utilisateur en ligne pour les bots déployés dans le jeu, et Maria T. était l’une d’entre elles.

« J’avais le cœur brisé », a déclaré Arnet. « Je pensais que c’était une vieille dame innocente. »

Certains vont jusqu’à demander carrément à leur adversaire via le chat en jeu s’ils sont humains ou un bot. Si vous n’obtenez pas de réponse, il se peut très bien qu’il s’agisse d’un bot. Mais attention à la façon dont vous abordez le sujet.

Allison Linnell, une femme de 59 ans du sud de la Californie, a déclaré qu’on lui avait récemment demandé au début d’un nouveau jeu si elle était un robot. « Je me suis sentie un peu offensée », a-t-elle déclaré.