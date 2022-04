AMD lance les processeurs de la série Ryzen 6000 Pro pour les ordinateurs portables professionnels

En bref: les processeurs de la série Ryzen Pro 6000 d’AMD sont désormais officiels et les entreprises pourront acheter des ordinateurs portables les portant à partir du mois prochain. Comme pour la série 6000 standard, ceux-ci sont conçus pour l’efficacité énergétique et de meilleures performances iGPU, mais ils intègrent également plusieurs couches de sécurité car ils sont destinés aux clients professionnels.

En février, AMD a lancé les processeurs mobiles de la série Ryzen 6000 pour les ordinateurs portables de jeu. Notre propre Tim Schiesser a noté que l’architecture Zen 3+ (Rembrandt) apporte une amélioration d’environ 10% des performances par watt par rapport à la génération précédente, et brille principalement dans le département iGPU où la conception RDNA 2 apporte des améliorations de performances substantielles par rapport à la conception Vega précédente.

Aujourd’hui, la société a annoncé les processeurs de la série Ryzen Pro 6000, qui sont destinés aux machines d’entreprise où la sécurité et un support de gestion informatique robuste sont essentiels. Comme pour la série Ryzen 6000 standard, les nouveaux processeurs offrent jusqu’à huit cœurs et 16 threads avec une horloge boost maximale de 4,9 GHz.

AMD affirme que l’utilisation d’un nœud de processus de 6 nm rend cette gamme idéale pour les scénarios où un fonctionnement froid et silencieux sous charge et une durée de vie de la batterie plus longue sont plus importants que les performances de pointe. Fait intéressant, la société conserve même certains processeurs Ryzen Pro 5000 de la série U, de sorte que les fabricants d’ordinateurs portables pourront choisir entre des conceptions de 15 watts (série 5000) et 28 watts (série 6000) et ajuster le TDP en fonction de ce que le système de refroidissement peut gérer.

Les processeurs de la série Ryzen Pro 6000 H se déclinent en deux variantes, une avec une enveloppe thermique de 45 watts et une qui cible 35 watts. La série H et la série U prennent en charge la mémoire DDR5, USB 4 et Thunderbolt 4, ainsi que le WiFi 6E. Il convient également de noter la prise en charge de HDMI 2.1 et DisplayPort 2.0 pour un maximum de quatre sorties d’affichage.

En termes de performances du processeur, AMD affirme que sa série Ryzen Pro 6000 U est jusqu’à 30 % plus rapide que ses homologues Ryzen 5000, tandis que le GPU intégré peut être jusqu’à 2,1 fois plus rapide.

La société vante également des performances jusqu’à 15% supérieures dans certaines tâches de productivité par rapport aux processeurs Alder Lake de 12e génération d’Intel (en particulier la série P), mais elle admet que les performances à un seul thread sont légèrement à la traîne. Pour une image complète de ce que vous pouvez attendre de la série H, consultez notre revue Ryzen 9 6900HS.

La plus intéressante des affirmations d’AMD concerne la durée de vie de la batterie offerte par les processeurs Ryzen Pro 6000 de la série U. La société affirme que son Ryzen 7 Pro 6850U peut lire des vidéos jusqu’à 29 heures sur un ordinateur portable avec une luminosité d’affichage réglée sur 150 nits.

Un HP EliteBook 865 G9 équipé du nouveau processeur, d’un écran de 16 pouces et d’une batterie de 76 Wh était censé pouvoir exécuter le test de batterie MobileMark 2018 pendant 26 heures, ce qui semble impressionnant sur le papier mais pourrait ne pas bien se traduire par ce que vous pouvez réaliser dans un scénario réel.

AMD a également intégré une foule de fonctionnalités de sécurité matérielle dans les nouveaux processeurs, y compris Pluton de Microsoft. Ceci est encore renforcé par des outils de gestion de flotte pour les administrateurs informatiques et des outils de sécurité supplémentaires de Lenovo et HP.

Les premiers ordinateurs portables à intégrer les nouveaux processeurs Ryzen Pro 6000 devraient commencer à être expédiés d’ici la fin du deuxième trimestre 2022. Il s’agit notamment des Elitebook 835, 845 et 865 de HP, ainsi que des séries ThinkPad Z, T14, T16 et X13 de Lenovo. La série Ryzen Pro 5000 apparaîtra dans la série ThinkPad L et les modèles Elitebook 655 et 645.

Des ordinateurs portables comme le Lenovo ThinkPad Z13 et son grand frère, le ThinkPad Z16, commenceront à être expédiés en mai pour 1 549 $ et 2 099 $, respectivement.