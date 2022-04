Le Ryzen 9 5950X à 16 cœurs est tombé à 509 $

Par Netcost-security.fr le 05 novembre 2020



90

Dépenser 800 $ sur le Ryzen 9 5950X uniquement pour les jeux est inutile, mais opter pour un processeur lourd n’entrave plus les performances, c’est donc une option viable pour les joueurs aux poches profondes. Là où ce nouveau processeur à 16 cœurs brille vraiment, c’est pour ceux qui veulent travailler et jouer, et pour le moment, il n’y a pas de meilleure option pour s’attaquer à ces deux tâches.

Par TweakTown le 17 novembre 2020



95

Le Ryzen 9 5950X d’AMD est une pièce de niche pour ceux qui ont besoin de performances énormes pour les charges de travail multicœurs, et le garçon le fait !

Par TechPowerUp le 17 novembre 2020



90

À 800 $, AMD tente d’établir un prix supérieur pour les processeurs grand public qui offrent des performances de type HEDT dans de nombreuses tâches. Vous devez débourser les 500 $ supplémentaires pour le Threadripper le moins cher uniquement si vous avez des applications très gourmandes en mémoire qui évoluent vers le Nième cœur, ou si vous pouvez utiliser les E/S PCIe ajoutées de la plate-forme Threadripper. Le Ryzen 9 5950X est l’histoire d’AMD Athlon 64 FX qui se répète, et Intel semble tout aussi impuissant qu’avant le premier Core 2 Duo.

Par eTeknix le 10 novembre 2020



90

Si votre journée consiste à regarder un logiciel disant « compilation », « rendu » ou « traitement », alors le 5950X est ce que vous voulez. Pour la création de contenu, c’est la puce grand public la plus rapide pour le travail en ce moment et un investissement solide pour accélérer votre flux de travail.

Par OC3D le 05 novembre 2020



90

Ces deux modèles sont des processeurs époustouflants, et une grande annonce d’AMD selon laquelle ils ne se contentent pas de rattraper ou d’épauler Intel, mais de disparaître à l’horizon dans le coucher du soleil. Sur quel serre-livres métaphorique nous arrêterons de divaguer et vous laisserons vérifier le stock de votre détaillant local.

Par Le Gourou de la 3D le 05 novembre 2020



95

Cependant, si vous avez besoin de quelques cœurs supplémentaires pour votre charge de travail exigeante, appliquez un bon LCS sur ce processus, et vos sourcils se lèveront à côté du sourire sur votre visage qui durera des jours – bravo, AMD, bravo.

Par KitGuru le 05 novembre 2020



90

Le Zen 3 Ryzen 9 5950X éloigne le statut de produit phare grand public de son prédécesseur Zen 2 3950X. Ce faisant, il offre un nouveau niveau de performances dans une variété de scénarios aux acheteurs avec 750 £ à dépenser pour un processeur. Le Ryzen 9 5950X est vraiment un produit fantastique.

Par Hexus le 05 novembre 2020



90

Ryzen 9 5900X apporte naturellement la même bonté à la table. Excellant dans les jeux grâce au Zen 3, il est beaucoup plus rapide que le premier processeur à 10 cœurs d’Intel pour les tâches de rendu. Le prix est plus important pour cette puce de deuxième échelon car elle ira dans une gamme plus large de systèmes passionnés, et 510 £ semblent une dépense équitable pour un processeur grossièrement capable.

Par Gadget Pilipinas le 05 novembre 2020



92

Il a fallu un certain temps à AMD pour perfectionner sa famille de processeurs Ryzen, mais nous y sommes enfin. La série Ryzen 5000 remporte la médaille d’or dans presque toutes les catégories de jeux, de création de contenu, de thermiques et de rétrocompatibilité. Ce que vous obtenez avec l’AMD Ryzen 9 5900X est simplement un i9 10900k à thème rouge mais avec plus de cœurs, plus de performances et une prise en charge PCI-E 4.0. Cela dit, l’AMD Ryzen 9 5900X incarne l’équilibre parfait entre performances, fonctionnalités et prix d’un processeur de bureau grand public, ce qui en fait la meilleure option pour sa gamme de prix.

Par HotHardware le 05 novembre 2020



90

Tout compte fait, il y a beaucoup à aimer dans la série AMD Ryzen 5000. Que vous soyez un joueur ou un créateur, ou que vous souhaitiez simplement disposer d’un système hautes performances, la série Ryzen 5000 est à la hauteur et nous aurions du mal à trouver un cas d’utilisation moderne où nous ne le recommanderions pas.

Par Pokde le 05 novembre 2020



90

Quelle que soit votre utilisation, je ne me vois vraiment pas me plaindre de l’AMD Ryzen 9 5950X, mis à part le fait que je n’en ai pas particulièrement besoin. Alors qu’auparavant, les processeurs AMD Ryzen menaient des charges de travail multithread telles que la productivité et la création de contenu tout en étant à la traîne dans les jeux, Ryzen 5000 prouve que vous pouvez vraiment avoir votre gâteau et le manger aussi.

Par ExtremeTech le 05 novembre 2020



90

Zen 3 est un succès sans précédent pour AMD. La société a littéralement redéfini le type de performances possibles dans une enveloppe de puissance et un prix de bureau donnés au cours des 3,5 dernières années. Avec cette nouvelle architecture, AMD a renforcé sa position de leader sur Intel dans les charges de travail multithread et monothread, tout en la surpassant dans l’ensemble des jeux. Intel est toujours en tête dans des titres spécifiques, mais AMD peut prétendre être le leader de l’industrie.

De Tom’s Hardware le 05 novembre 2020



Au monde des passionnés qui aspirent à une énorme mise à niveau de génération en génération, les Ryzen 9 5950X et Ryzen 9 5900X d’AMD offrent une quantité presque incroyable d’amélioration des performances non seulement par rapport aux processeurs Ryzen de la génération précédente d’AMD, mais aussi par rapport au Comet d’Intel. Phares du lac. Le fait que les puces Ryzen 9 franchissent régulièrement la barrière des 5 GHz, même avec des réglages de stock, est tout simplement la cerise sur le gâteau.

Par Geeknetic le 05 novembre 2020



AMD a conseguido que sus procesadores mantengan el mismo y enorme número de núcleos, mantener los precios contenidos, y añadir hasta un 20% de mejora de velocidad por ciclo de reloj sin tener que tocar los consumo, optimizando aun mas si cabe la gestión de los turbo de los procesadores y consiguiendo procesadores frescos, que con la refrigeración adecuada, nos permitirán disfrutar de una potencia sin igual con temperaturas moderadas que se podrán acompañar de sistemas de refrigeración mas silenciosos. Todo sin cambiar de socket, de chipsets y, par tanto, sin obligar a comprar nuevas placas base.