Ce mod bon marché permet au Core i9-12900KS de fonctionner à 9 degrés de moins

Vue d’ensemble : le kit de remplacement IHS de Rockit vise à améliorer la capacité de transfert thermique des processeurs Intel de 12e génération. Combinés avec du métal liquide entre le dissipateur de chaleur et la matrice du processeur, ils annoncent une baisse des températures allant jusqu’à 15 degrés. Linus Sebastian met cette affirmation à l’épreuve dans sa dernière vidéo.

Garder le Core i9-12900KS phare d’Intel de l’étranglement thermique n’est pas une tâche facile, comme le montre notre revue. C’est pourquoi la chaîne technique YouTube LinusTechTips a décidé de supprimer le processeur à 740 $.

Pour les non-initiés, retirer un processeur consiste à retirer l’IHS du haut du processeur et à remplacer le matériau d’interface thermique en dessous. Bien que ce ne soit pas nouveau, cela est devenu beaucoup plus difficile à faire depuis qu’Intel a commencé à souder le dissipateur de chaleur à la matrice du processeur il y a quelques générations.

Linus et son équipe commencent par utiliser un pistolet thermique pour ramollir la soudure avant de retirer l’IHS à l’aide d’un outil delid. Ils suivent cela en frottant la colle de l’interposeur et en polissant la matrice du processeur jusqu’à ce qu’il ne reste plus de soudure.

Ensuite, ils appliquent soigneusement le métal liquide sur la matrice et sous le nouvel IHS. Le Rockit IHS présente une surface supérieure de 9,5% par rapport à celui d’origine et est également usiné pour être aussi plat que possible. Enfin, ils appliquent de la nouvelle colle, réassemblent le processeur et le collent dans un outil de relidding.

La configuration de test consistait en une boucle de refroidissement à eau personnalisée pour le processeur et un RTX 3090 Ti. Dans Prime95 et Blender, le mod a abaissé les températures d’environ 9 degrés tout en permettant au processeur de booster plus longtemps. Le FPS moyen dans Shadow of the Tomb Raider et Forza Horizon 5 est resté identique, mais les scores CPU ont augmenté d’environ 3 %.

Assurez-vous de regarder la vidéo pour l’intégralité de la procédure pas à pas. Bien qu’il s’agisse d’un moyen relativement peu coûteux d’améliorer les performances d’un processeur soumis à des contraintes thermiques, il convient de noter que le retrait est intrinsèquement risqué et annulera votre garantie.