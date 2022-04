Le processeur Xeon de nouvelle génération fuit avec 56 cœurs et 350 W TDP

Dans le contexte : alors qu’Intel contrôle toujours une part massive de 90 % du marché des processeurs de serveur x86, AMD gagne du terrain depuis la sortie de ses puces Epyc basées sur Zen. Intel espère mettre un terme à cela avec sa prochaine gamme Xeon Sapphire Rapids, qui devrait être lancée plus tard cette année.

La prochaine génération de processeurs de centre de données Xeon d’Intel, dont le nom de code est Sapphire Rapids, vient d’être divulguée. Comme la gamme Alder Lake grand public d’Intel, il comportera l’architecture Golden Cove du fabricant de puces et le nœud de processus Intel 7, anciennement connu sous le nom de 10 nm Enhanced SuperFin.

Après plusieurs retards, les processeurs devraient faire leurs débuts plus tard cette année, à peu près au même moment que la série Raptor Lake d’Intel. Ils offriront jusqu’à 56 cœurs et 112 threads et viendront avec un TDP maximum de 350W. Il convient de noter que la limite de puissance du BIOS appliquée est fixée à 764 W, une cible qu’elle pourrait atteindre sous des charges de travail utilisant AVX-512.

Comme nous pouvons le voir sur les captures d’écran divulguées, l’échantillon d’ingénierie à 56 cœurs comprend 112 Mo de cache L2 et 105 Mo de cache L3. Intel lancera également des modèles avec jusqu’à 64 Go de HBM2e intégré agissant comme un cache L4. Le processeur qui a fui a également une horloge de base de 1,9 GHz et une horloge boost de 3,3 GHz, bien qu’il puisse augmenter jusqu’à 3,7 GHz sur un seul cœur. Les produits d’expédition peuvent être exécutés à des fréquences différentes, car il ne s’agit que d’un échantillon d’ingénierie.

Cette conception pourrait être soit le Xeon Platinum 8476, soit le Platinum 8480, car les deux devraient comporter 56 cœurs et 112 threads. Le processeur a été testé sur la plate-forme Intel C741 (Emmitsburg) avec 1 To de mémoire DDR5 fonctionnant aux timings CL40-39-38-76 et prenant en charge PCI-Express 5.0.

Ces processeurs affronteront la série Epyc 7004 (Genoa) d’AMD, qui devrait arriver à peu près au même moment. Ceux-ci comporteront la nouvelle architecture Zen 4, jusqu’à 96 cœurs et 192 threads, et seront construits à l’aide du nœud 5 nm de TSMC.

Crédit image : @yuuki_ans