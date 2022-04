Le classique indépendant Darwinia fait l’objet d’une refonte majeure pour "10 000e anniversaire"

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Sorti en 2005, Darwinia a été l’un des premiers lauréats du Festival des jeux indépendants (IGF) et l’un des premiers jeux indépendants à gagner en notoriété sur Steam. Cette semaine, le développeur Introversion Software a publié une version remasterisée avec diverses modifications, notamment la prise en charge des API graphiques modernes sur Windows, macOS et Linux.

Introversion Software, développeur de Uplink et Defcon, a mis à jour Darwinia pour ce qu’il appelle en plaisantant « l’édition du 10 000e anniversaire » (il n’a en réalité que 17 ans en juillet). Le développeur dit qu’il s’agit d’une importante refonte sous le capot. Il est maintenant disponible sous forme de patch gratuit pour tous ceux qui possèdent le titre sur Steam ou GOG, où il est en vente pour 2 $ jusqu’au 21 avril.

Darwinia est un titre de stratégie en temps réel avec une esthétique de monde virtuel semblable à celle de Tron. Il a remporté trois prix IGF en 2006, dont le grand prix Seumas McNally du meilleur jeu.

Introversion a complètement réécrit le moteur graphique de Darwinia pour mieux fonctionner sur OpenGL 3.3, Vulkan 1.1, DirectX 11 et Metal. Il a ajouté des modes anti-aliasing, notamment MSAA, SSAA, SMAA et FXAA. Le jeu prend également en charge AMD FidelityFX Super Resolution 1.0, le son surround 7.1 canaux, la spatialisation 3D, le filtrage de texture anisotrope, de meilleures couleurs, le mappage des tons et les sauvegardes dans le cloud. La version macOS peut maintenant fonctionner nativement sur le silicium Apple.

Le développeur a également modifié Darwinia pour mieux jouer sur Steam Deck, avec un clavier à l’écran et des paramètres graphiques spécifiques à Steam Deck. Les améliorations générales des performances devraient également réduire l’épuisement de la batterie sur les ordinateurs portables et l’ordinateur de poche de Valve.