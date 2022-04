Vous pouvez jouer gratuitement à The Elder Scrolls Online jusqu’au 26 avril

En bref: l’un des meilleurs MMO modernes, Elder Scrolls Online, devient gratuit pour la semaine prochaine et change, et ses différents packs DLC bénéficient de réductions importantes. Cela signifie que vous aurez accès à toutes les fonctionnalités premium de base d’ESO, telles que le stockage de matériaux d’artisanat et son DLC Morrowind, sans frais.

Lorsque ESO est sorti pour la première fois, il n’a pas vraiment été bien accueilli. Il avait ses principaux fans, mais les fonctionnalités multijoueurs étaient plutôt boguées et inachevées et de nombreux fans n’ont pas trouvé suffisamment de variété de contenu pour les garder accrochés. De vastes étendues de terres autour de Tamriel n’étaient pas encore terminées, empêchant les joueurs de les explorer.

Aujourd’hui, ESO est bien meilleur qu’avant. J’y suis retourné plusieurs fois et je me suis régalé. J’ai quelques plaintes concernant le combat et l’écriture (je pense que les deux sont un peu ennuyeux) mais, dans l’ensemble, il offre un monde immense à explorer avec de nombreuses quêtes, personnages et systèmes de jeu captivants à découvrir.

Normalement, ESO vous coûterait 20 $ pour le jeu de base. Au cours de cette période d’essai gratuite d’une semaine (plus un jour supplémentaire), ce prix a été réduit à 6 $. Cela vous permet d’accéder à la fois à l’extension Morrowind et à tout le contenu de l’expérience vanille.

Le DLC « Blackwood » d’ESO, qui comprend les extensions Blackwood, Greymoor, Elsweyr, Summerset et Morrowind dans une addition au jeu de base, a également été considérablement réduit à 16,49 $ (par rapport à son prix habituel de 50 $). C’est une valeur assez décente. En tant que fan d’ESO moi-même, c’est probablement le pack que je recommanderais aux nouveaux joueurs, à condition qu’ils apprécient ce que l’essai a à offrir.

Zenimax Online Studios utilise cette semaine F2P comme une opportunité pour attirer de nouveaux joueurs dans sa prochaine extension, connue sous le nom de « High Isle », qui sera lancée le 6 juin. High Isle ramènera les joueurs au pays des Bretons et au « siège de culture chevaleresque » alors qu’ils cherchent à affronter un nouveau mal connu sous le nom de « Seigneur Ascendant ». Cette extension peut être pré-commandée pour 40 $ dès maintenant, bien que nous vous recommandons évidemment d’essayer le jeu de base avant d’acheter du contenu supplémentaire.