Bandai Namco prévoit un métaverse Gundam composé de colonies spatiales virtuelles

Dans le contexte : Le monde est toujours divisé sur le concept de « métavers ». Certains disent que c’est la prochaine frontière pour Internet, tandis que d’autres n’en voient pas l’utilité, arguant que nous avons déjà accès à tout ce que le métaverse pourrait fournir. Pourtant, ces discussions en cours n’ont pas empêché Facebook et, maintenant, Bandai Namco de se tailler une place dans ce monde numérique futuriste. Ce dernier a déjà établi des plans pour un « projet Metaverse » axé sur Gundam.

Au cas où vous n’auriez pas grandi en jouant avec les jouets Gundam quand vous étiez enfant, voici un bref résumé : Gundam est une franchise médiatique japonaise qui se concentre sur des robots mécaniques géants (contrôlés par des pilotes ordinaires) qui se battent et/ou sauvent le monde. Bien qu’il ne s’agisse plus d’une franchise tout à fait unique, les jouets, films, jeux et émissions Gundam restent populaires auprès des enfants et des adultes de tous âges.

Apparemment, la popularité de la franchise est si importante qu’elle justifie la création d’un métavers entier (ou d’un sous-métavers, peut-être ?), et Bandai Namco tient à le voir se réaliser. En fait, l’entreprise souhaite éventuellement un métaverse pour chacune de ses adresses IP ; Gundam n’est que le début.

Le métaverse Gundam se composera d’au moins quatre communautés virtuelles distinctes, collectivement connues sous le nom de « Side-G ». Chaque communauté ciblera une facette différente du fandom de Gundam : jeux, musique, anime et « Gunpla », qui fait référence à la gamme de maquettes en plastique de la société.

Chaque communauté aura le style d’une « colonie spatiale », liée à un seul hub spatial. Les colonies virtuelles offriront une variété d’activités aux utilisateurs : des salles personnalisées, des centres sociaux et même la possibilité de scanner des modèles réels de Gunpla pour les utiliser dans des arènes de combat virtuelles.

Naturellement, Bandai Namco prévoit de monétiser tout cela. Cela garantira qu’il existe de nombreux magasins virtuels permettant aux utilisateurs du métaverse d’acheter des biens et services numériques « dans le cadre de leur vie quotidienne ».

Vous seriez pardonné de penser que tout cela semble un peu ambitieux compte tenu de l’état actuel de l’industrie de la réalité virtuelle, mais nous supposons qu’il est logique que Bandai Namco planifie à l’avance. Que le monde le veuille ou non, le « métaverse » est probablement en train de se produire – il y a trop d’argent investi dans le concept pour que les géants de la technologie l’abandonnent maintenant.

Cela dit, nous n’avons aucune idée de la forme que prendra le métaverse (ou les métaverses). Sera-ce un environnement virtuel amusant pour passer du temps avec vos amis et votre famille, ou simplement un désert truffé de publicités que peu de gens utilisent ? Seul le temps nous le dira.