Le développeur d’Ethereum confirme la preuve du retard de mise, alias "La fusion"

Pourquoi c’est important : les joueurs sur PC attendent depuis longtemps le jour où la crypto-monnaie Ethereum passera à la preuve de participation, ce qui mettrait théoriquement fin à l’utilisation de GPU haut de gamme pour l’exploiter et, espérons-le, desserrerait leur offre pour les joueurs. Un développeur d’Ethereum a confirmé cette semaine que l’attente pour « The Merge » sera un peu plus longue.

Le développeur d’Ethereum, Tim Beiko, a récemment tweeté que la crypto-monnaie ne passera pas à la preuve de participation en juin comme prévu. Malgré le retard de quelques mois, il maintient que le basculement approche.

Le modèle actuel de preuve de travail d’Ethereum a fait des GPU son principal outil de minage. Cela a fait grimper la demande pour eux et exacerbé l’effet de la crise mondiale des semi-conducteurs sur leurs prix. Au pire l’année dernière, certains GPU allaient plus du double de leur PDSF.

Ce ne sera pas en juin, mais probablement dans les quelques mois qui suivront. Pas encore de date ferme, mais nous sommes définitivement dans le dernier chapitre de PoW sur Ethereum —Tim Beiko | timbeiko.eth « 🧱 (@TimBeiko) 12 avril 2022

Dans ce qui, espérons-le, est un signe de la fin de la crise, Beiko sur Twitter découragé acheter plus d’équipement minier. Autre bon signe pour le marché des GPU, la valeur d’Ethereum depuis le début de 2022 a considérablement chuté par rapport à son sommet de novembre dernier.

En mars, les prix des GPU semblaient bien meilleurs qu’à la fin de l’année dernière, chutant de plus de 10% par rapport à février, tandis que Nvidia tente de créer un battage médiatique autour de sa tentative de rallier l’offre. Les cartes graphiques ne sont pas encore revenues au PDSF, mais si les choses continuent dans cette direction, elles pourraient l’être cette année.

Qui sait à quoi ressemblera le marché au moment où la première gamme de GPU de bureau d’Intel, la série RDNA 3 d’AMD et les cartes RTX 4000 de Nvidia arriveront plus tard cette année. Espérons que la preuve de participation sera également arrivée.