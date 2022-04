Netflix et Hulu se battent contre la Cour suprême de l’Ohio "fournisseur de service vidéo" frais

Pourquoi c’est important : Les villes des États-Unis ont mené une bataille juridique pendant des années pour que les services de streaming comme Netflix et Hulu paient aux gouvernements locaux les mêmes frais que les câblodistributeurs. La dernière affaire dans ce combat a atteint la Cour suprême de l’Ohio et pourrait coûter des millions aux sociétés de streaming.

Plus de 2 000 villes américaines ont intenté un recours collectif fédéral contre Netflix et Hulu, arguant qu’elles devraient payer des frais de franchise aux gouvernements municipaux. Dans le cadre de la poursuite, la Cour suprême de l’Ohio décide actuellement de définir les deux sociétés comme des « fournisseurs de services vidéo » à la demande de la ville de Maple Heights.

En vertu d’une loi de 2007, les câblodistributeurs définis comme des « fournisseurs de services vidéo » doivent verser 5 % de leurs revenus bruts à chaque ville de l’Ohio dans laquelle ils opèrent. Des lois similaires existent aux États-Unis. L’année dernière, un cas en Géorgie a menacé de coûter 5 millions de dollars à Netflix.

Netflix et Hulu soutiennent que ces frais ne devraient s’appliquer qu’aux entités qui établissent des câbles pour des services tels que le câble et Internet. Aucune des deux sociétés n’exécute ou ne contrôle de câbles.

« La loi est très claire. Il s’agit de ceux qui creusent. Ils doivent payer », a déclaré le solliciteur général adjoint de l’Ohio, Mathura Sridharan. « S’ils ne creusent pas, ils ne paient pas. Et je pense que c’est le principe fondamental qui anime toute cette affaire. »

Cependant, l’avocat de Maple Heights, Justin Hawal, soutient que Netflix et Hulu devraient payer parce que la coupure du câble détourne les entreprises de câblodistribution qui paient, ce qui réduit les revenus de la ville. Bien qu’ils ne posent pas leurs propres câbles, Netflix et Hulu sont en concurrence avec les câblodistributeurs en proposant une grande partie du même contenu et en produisant le leur.

La juge de la Cour suprême de l’Ohio, Jennifer Brunner, a souligné que l’affaire isole Netflix et Hulu sans mentionner des sociétés similaires comme Roku, Apple et YouTube. Tous trois produisent du contenu pour leurs services de streaming.

L’avocat de Netflix, Gregory Garre, a fait valoir que l’application de la loi sur les frais de franchise aux services de streaming pourrait potentiellement inclure toute personne qui diffuse son propre contenu en ligne. Il a dit que cela pouvait signifier des écoles, des églises ou des tribunaux.

Un juge de Lost Angeles a accordé à Netflix et Hulu une victoire contre une ville californienne cette semaine sur le même problème. Un point principal de l’argument gagnant des services de streaming est que les frais de franchise qui leur sont appliqués devraient également s’appliquer à HBO, Disney et Amazon, ce que l’affaire n’incluait pas.

Des cas similaires se sont produits au Texas, au Nevada, en Arkansas, au Tennessee, en Indiana et ailleurs. Le premier tribunal à se prononcer contre Netflix et Hulu était dans le Missouri. Les grandes sociétés de streaming semblent être une source évidente de revenus supplémentaires pour les municipalités, mais si elles étaient obligées de payer, elles pourraient répercuter ces coûts sur les abonnés.