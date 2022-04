Blizzard lance le premier patch majeur pour Diablo II depuis plus d’une décennie

Avis de l’éditeur : il sera intéressant de voir comment les joueurs réagissent aux modifications de Blizzard. Le changement peut être difficile à accepter pour certains, en particulier dans un jeu aussi établi que Diablo II. À l’inverse, les nouvelles structures de classe insuffleront sans aucun doute une nouvelle vie au jeu et donneront à de nombreuses raisons de le reprendre toutes ces années plus tard.

Vous vous souvenez de ce patch massif de Diablo II dont Blizzard Entertainment nous a parlé fin 2021 ? C’est enfin prêt, et ça a l’air d’être un doozy.

Le patch 2.4 de Diablo II: Resurrected marque la première fois en plus d’une décennie que Blizzard apporte des modifications importantes à son robot d’exploration de donjons classique. Le patch comprend une gamme de mises à jour pour chaque classe ainsi que de nouveaux mots runiques, des remaniements de mercenaires et bien sûr, de nouvelles recettes de cube horadrique à expérimenter.

À partir du 28 avril, les joueurs d’Amérique du Nord pourront également s’affronter via un système d’échelle en option. Chaque mode – échelle classique, échelle classique hardcore, échelle d’expansion et échelle d’expansion hardcore – aura son propre classement avec un délai limité pour accomplir les tâches et gravir les échelons. À la fin de la saison des échelles, le classement sera réinitialisé et les personnages passeront en mode sans échelle afin que les joueurs ne perdent aucune progression.

Les matchs en échelle seront lancés en Asie et en Europe un jour plus tard.

Blizzard a décrit tous les changements de classe dans son annonce. Par souci de brièveté, je vais simplement vous diriger vers ce post au lieu de tout ressasser ici car il y a beaucoup à digérer et tout cela ne s’applique peut-être pas à votre classe préférée.

Le patch 2.4 propose en outre de nombreuses corrections de bugs, dont certaines résolvent enfin des problèmes qui persistent depuis le lancement du jeu original il y a plus de deux décennies.