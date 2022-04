La première extension payante de Cyberpunk 2077 arrive en 2023

Dans le contexte : Cyberpunk 2077 a été lancé en mauvais état l’année dernière, mais le jeu était loin d’être abandonné. Bien qu’il n’ait pas reçu le même niveau de support, disons, No Man’s Sky (et ce ne sera pas le cas, à en juger par les tableaux de répartition de la main-d’œuvre du CDPR), les développeurs ont tout de même fait de leur mieux pour rendre le jeu jouable tout en corrigeant le gameplay de base. questions. Malheureusement, le nouveau contenu réel devra attendre un certain temps : la première extension de Cyberpunk 2077 ne sera pas lancée avant 2023.

Pour ceux d’entre nous qui ont joué au jeu au lancement et qui n’y ont pas touché depuis (en espérant qu’une version DLC nous ramènerait), c’est une mauvaise nouvelle. Cependant, s’il y a un studio qui comprend maintenant la valeur et l’importance de publier du contenu lorsqu’il est prêt, c’est bien CD Projekt Red.

La société a été gravement brûlée avec le lancement de Cyberpunk 2077 en décembre 2020, et ils ne voudront probablement pas répéter cette erreur avec la première extension du jeu. Avec un cycle de développement aussi long, les attentes pour cette première expansion sont élevées, et le CDPR fait face à un examen beaucoup plus négatif qu’il ne l’était avant la sortie de 2077 – à l’époque où ils étaient encore les chouchous pro-consommateurs de l’industrie.

Comme il a été mentionné dans @CDPROJEKTRED_IR appel financier il y a quelques instants, la prochaine extension de Cyberpunk 2077 arrivera en 2023. Veuillez rester à l’écoute pour plus de détails à venir plus tard cette année 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 14 avril 2022

Pour être juste, ce n’est pas comme si CD Projekt Red était resté assis sur ses mains l’année dernière. Comme nous l’avons déjà dit, le studio s’est concentré sur la résolution des problèmes de base du jeu, la correction des bugs, l’amélioration de l’IA des PNJ et des véhicules, et plus encore. Beaucoup diraient que le jeu est encore loin d’être terminé (la police apparaît toujours sur vous), mais il est dans un bien meilleur état, et s’il avait été publié comme ça, le contrecoup aurait été beaucoup moins important.

En d’autres termes, Cyberpunk 2077 est parfaitement jouable maintenant, et il reste encore d’autres correctifs à venir avant la sortie de la première extension l’année prochaine. La mise à jour 1.6 sera publiée dans les « mois à venir », selon le PDG de la société, Adam Kicinski, bien que nous ne soyons pas sûrs de son contenu.

Dans les nouvelles connexes, CD Projekt Red commence à changer ses priorités de développement. Le personnel de soutien continu de Cyberpunk 2077 a été réduit à une fraction de ce qu’il était au lancement et à environ la moitié de ce qu’il était il y a quelques mois à peine. L’équipe de correctifs est désormais éclipsée par les « projets liés à GWENT » et l’équipe de développement de l’extension. Plus de ressources ont également été allouées aux autres titres non annoncés de CD Projekt; la tendance ici s’inverse essentiellement pour l’équipe de support de Cyberpunk 2077.

Nous vous tiendrons au courant des projets futurs de CD Projekt Red, mais si vous souhaitez plus de détails sur son orientation actuelle en tant qu’entreprise, consultez le dernier rapport financier du studio.