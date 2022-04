Le retard de nouvelle génération de Witcher 3 peut-être lié à l’invasion de l’Ukraine

Une patate chaude : il est facile d’associer le retard de la mise à niveau de nouvelle génération de Witcher 3 aux problèmes de développement rencontrés par CD Projekt Red depuis le lancement de Cyberpunk 2077 en 2020. Cependant, cela peut être dû à des facteurs indépendants de la volonté de l’entreprise. Lors d’un récent appel aux résultats, les dirigeants ont tenté de minimiser la gravité de la situation.

Jusqu’à présent, CD Projekt Red a seulement déclaré que les recommandations des responsables du développement avaient déclenché sa décision de déplacer la mise à niveau de The Witcher 3 pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series vers un développement interne. Avant le changement, Saber Interactive était en charge de la production – c’était aussi le studio derrière le port Switch.

Bien que Sabre ait son siège social en Floride et exploite des studios dans plusieurs pays, son studio principal se trouve à Saint-Pétersbourg, en Russie, où le développement a probablement eu lieu. CDPR est l’une des nombreuses entreprises qui ont rompu leurs liens avec la Russie en raison de son invasion de l’Ukraine, et IXTB rapporte que cela incluait sa relation avec Sabre. La décision de la société basée à Varsovie pourrait avoir simplement suivi les sanctions internationales contre la Russie et non en raison de problèmes de développement.

Le dirigeant de la société a tenté d’apaiser les inquiétudes concernant les progrès du développement lors d’un appel aux résultats financiers jeudi. Environ une heure après le début du flux audio (ci-dessus), le responsable du développement, Adam Badowski, a déclaré que le CDPR ne pouvait pas annoncer de nouvelle date de sortie car il évaluait toujours le travail de Saber, niant les suggestions selon lesquelles ils l’avaient repoussé à 2023. Il a souligné que l’annonce de la société ne signifie pas nécessairement un long délai.

À ce stade, il est trop tôt pour dire combien de temps les fans devront attendre pour jouer à The Witcher 3 avec des graphismes améliorés. Cela peut prendre des semaines ou des mois. Cependant, le CDPR a clairement indiqué que cette situation n’est pas la même que les multiples retards subis par Cyberpunk.