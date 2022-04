La société mère de Wizards of the Coast, Hasbro, rachètera D&D Beyond pour 146,3 millions de dollars

Dans le contexte : Bien qu’il ait atteint son apogée dans les années 1980, Dungeons & Dragons est toujours un jeu de rôle sur table populaire. Bien que plusieurs jeux vidéo soient basés et licenciés sur la marque, D&D a suivi l’ère numérique grâce à des applications et d’autres outils pour aider à rendre la version stylo et papier facile et amusante.

Mercredi, la société mère de Wizards of the Coast, Hasbro, a annoncé qu’elle avait proposé d’acheter l’ensemble d’outils numériques D&D Beyond pour 146,3 millions de dollars. Le site Web et les outils appartiennent actuellement à Fandom, qui est plus largement connu pour ses pages wiki complètes comme le site de fans de Star Wars Wookieepedia.

En 2017, Fandom a créé un site Web appelé D&D Beyond, qui présente les règles du jeu et des outils pour créer des personnages et lancer des campagnes. L’éditeur Wizards of the Coast a presque immédiatement fait du site un ensemble d’outils officiel pour D&D via un accord de licence.

Le site contient presque tout ce dont on aurait besoin pour commencer à jouer à D&D et compte plus de 10 millions d’utilisateurs enregistrés. De nombreux outils sont gratuits, mais la plateforme fonctionne sur une plateforme d’abonnement.

Le niveau gratuit donne aux joueurs accès aux règles de base, à l’outil de création de personnage et à six emplacements de personnage. Un abonnement de 2,99 $ par mois déverrouille tous les outils, le contenu, les emplacements de personnage illimités et les avantages d’adhésion. Le niveau supérieur est de 5,99 $ par mois et comprend tout dans les abonnements inférieurs tout en ajoutant la possibilité de partager du contenu déverrouillé avec d’autres joueurs.

Après avoir opéré sous un contrat de location pendant les cinq dernières années, Hasbro a finalement décidé qu’il était temps d’acheter la plate-forme purement et simplement.

« L’acquisition de D&D Beyond va accélérer nos progrès à la fois dans le domaine des jeux et de la vente directe au consommateur, deux domaines de croissance prioritaires pour Hasbro, offrant un accès immédiat à une base de joueurs fidèles et croissante », a déclaré le PDG Chris Cocks. « Le portefeuille de jeux de Hasbro est l’un des plus importants et des plus rentables de l’industrie, et nous continuons à faire des investissements stratégiques pour développer nos marques, y compris dans le numérique. »

Fandom est également satisfait de l’accord, le considérant comme une opportunité de croissance et pour aider à apporter aux fans plus de contenu de qualité qui va au-delà de D&D Beyond.

« C’est la prochaine étape parfaite pour la talentueuse équipe D&D Beyond, qui a construit un produit numérique transformateur qui a engagé et ravi des millions de fans de D&D à travers le monde », a déclaré Perkins Miller, PDG de Fandom. « Nous avons hâte de voir ce que cette équipe fera ensuite en tant que partie intégrante de la franchise D&D, et j’ai hâte d’investir dans plus de marques et de produits pour super servir les plus de 300 millions de fans mondiaux de Fandom. »