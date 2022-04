Les expéditions de circuits intégrés devraient atteindre près de 430 milliards en 2022

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les expéditions de circuits intégrés (CI) devraient atteindre un record de 427,7 milliards cette année selon les dernières prévisions d’IC ​​Insights. Le chercheur sur le marché des semi-conducteurs estime que les livraisons augmenteront de 9,2 % cette année. C’est moins que l’augmentation massive de 22% enregistrée en 2021 lors de la reprise économique, qui était le gain le plus important depuis l’année de boom de 2010, mais qui reste impressionnant en soi.

Si l’estimation se concrétisait, il y aurait près de cinq fois plus de circuits intégrés que ceux expédiés en 2000 et près de 44 fois plus que ceux expédiés en 1980. Vues sous cet angle, les données illustrent vraiment à quel point de nombreux produits d’aujourd’hui dépendent sur les circuits intégrés et à quel point ils font partie intégrante de la société moderne.

IC Insights note que 2019 a été la dernière fois qu’il y a eu une baisse des expéditions IC et seulement la cinquième fois dans l’histoire du marché avec une baisse d’une année sur l’autre. En fait, il n’y a jamais eu deux années consécutives de baisse des livraisons.

L’organisation World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) reconnaît 33 grandes catégories de produits de circuits intégrés. Parmi eux, seuls trois – SRAM, DSP et gate array – devraient connaître une baisse des expéditions unitaires. Une douzaine des 30 segments restants devraient atteindre ou croître plus que le taux de croissance moyen de 9,2 % de l’industrie dans son ensemble.

Crédit d’image