L’instrument MIRI du télescope James Webb atteint une température super froide de -266 degrés Celsius

En bref : Le télescope spatial James Webb a récemment franchi une étape difficile alors qu’il poursuit ses préparatifs pour des missions scientifiques plus tard cette année. Les instruments se sont refroidis passivement à l’ombre de son pare-soleil géant au cours des derniers mois, mais l’un de ses composants clés – l’instrument à infrarouge moyen (MIRI) – doit être encore plus froid que ce que l’obscurité de l’espace peut réaliser par elle-même afin de détecter des longueurs d’onde infrarouges plus longues.

Pour aider MIRI à atteindre sa température de fonctionnement cible, les ingénieurs ont développé un cryorefroidisseur électrique. Lorsqu’il est activé, le système est capable de ramener l’instrument à sa température de fonctionnement finale en dessous de 7 kelvins (moins 447 degrés Fahrenheit ou moins 266 degrés Celsius).

Le 7 avril, MIRI a atteint avec succès sa température de fonctionnement finale.

« L’équipe était à la fois excitée et nerveuse au début de l’activité critique. En fin de compte, il s’agissait d’une exécution classique de la procédure, et les performances plus froides sont encore meilleures que prévu », a déclaré Analyn Schneider, chef de projet pour MIRI au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. en Californie du Sud.

« Nous avons passé des années à nous entraîner pour ce moment, à parcourir les commandes et les vérifications que nous avons effectuées sur MIRI », a déclaré Mike Ressler, scientifique du projet MIRI au JPL. « C’était un peu comme un scénario de film : tout ce que nous étions censés faire était écrit et répété. Lorsque les données de test sont arrivées, j’étais ravi de voir que cela ressemblait exactement à ce que j’attendais et que nous avions un instrument en bonne santé. »

Avec l’instrument maintenant à la bonne température, les membres de l’équipe peuvent commencer à capturer des exemples de photos d’étoiles et d’autres objets connus pour aider à calibrer l’appareil parallèlement aux préparations pour les trois autres instruments de l’oscilloscope : la caméra proche infrarouge (NIRCam), le spectrographe proche infrarouge (NIRSpec) et le capteur de guidage fin / imageur proche infrarouge et spectrographe sans fente (FGS/NIRISS).

Les premières images scientifiques de Webb devraient être publiées cet été.