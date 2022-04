La nouvelle application de Google permet de passer rapidement et facilement d’iOS à Android

Guerres téléphoniques : Google et Apple sont loin d’être amis, et les deux sociétés font tout ce qu’elles peuvent pour inciter leurs clients fidèles à jouer pour l’équipe adverse. Google espère rendre ce processus aussi simple que possible pour les conversions potentielles d’Android parmi la base d’utilisateurs iOS avec sa nouvelle application « Passer à Android », désormais apparemment disponible dans le monde entier.

L’idée derrière l’application est simple : réduire les frictions pour les utilisateurs d’iOS qui souhaitent passer à Android. Il permet aux propriétaires d’iPhone de transférer rapidement et en toute sécurité leurs données, y compris des photos, des contacts, des événements de calendrier et des vidéos, vers un nouvel appareil Android sans câble. Il contient également ce que Google appelle des « conseils utiles » pour la transition et inclut même une fonction pour vous aider à transférer vos photos d’iCloud vers Google Photos.

Étrangement, Google n’a pas annoncé la disponibilité de l’application Switch to Android, ni sur la page « Switch » du site Android, ni sur le blog officiel de Google. Cette annonce pourrait encore arriver à une date ultérieure, mais peut-être que le géant de la technologie continuera de la garder secrète à l’avenir.

Mis à part le silence de Google, cette application devrait être une aubaine pour tout utilisateur iOS cherchant à changer son écosystème mobile. Cela simplifie une grande partie du processus de transition du système d’exploitation, qui peut être écrasant pour certains, en particulier ceux qui sont restés fidèles à iOS (ou à d’autres produits Apple) pendant la majeure partie de leur vie. Le fait que le processus soit entièrement sans fil est également très pratique – cela signifie que vous n’avez pas besoin d’un PC ou d’un câble comme intermédiaire.

Pour être clair, Google ne fait rien de révolutionnaire ici. Apple avait déjà eu la même idée il y a des années en lançant l’application « Move to iOS » pour Android. En effet, l’application d’Apple semble être un peu meilleure que celle de Google. En plus de déplacer des photos, des contacts, des événements de calendrier et des vidéos, il peut transférer des signets Web, des comptes de messagerie et l’historique de vos messages.

Mention de source : Denny Müller