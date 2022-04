eFootball 2022 – Version 1.0.0 : comment le télécharger gratuitement sur PS4, PS5, Xbox et PC

eFootball 2022 continue son chemin vers la rédemption : la version 1.0.0 est désormais disponible et accompagnée des nouveautés de la première saison. Le télécharger est facile; si vous avez déjà installé le jeu, la version 1.0.0 s’applique par une mise à jour comme une autre. Si vous ne l’avez pas encore acheté, vous pouvez le faire via les liens suivants.

Saison 1 : Dream Team et nouvelles licences

Au-delà de la « nouvelle approche de gameplay », la première saison officielle du titre apporte avec elle du nouveau contenu et des plans pour l’avenir. Dream Team Mode est la nouvelle version de Creative Team et offre la possibilité de forger notre club de football, de le modeler à notre goût et de rivaliser avec d’autres joueurs. Quant aux nouvelles licences, certaines du Japon et d’Amérique du Nord s’ajoutent : Meiji Yasuda J1 League, Meiji Yasuda J2 League, MLS Players Association et USL Championship.

eFootball 1.0.0, en quoi a-t-il changé ?

Chez Netcost, nous avons essayé la nouvelle version tant attendue du titre de football de Konami. Et la première chose que nous avons remarquée, ce sont plusieurs changements qui améliorent considérablement l’expérience d’origine. Parmi les principales nouveautés, les ajustements des collisions et de la physique ressortent : « nous n’avons plus de crashs étranges, de joueurs qui chancellent dans des situations de jeu normales ou de mouvements stupides. L’équipe se déplace comme telle, le bloc est en harmonie et nous n’avons pas de trous surréalistes en défense ou de décochements inefficaces en attaque ».

Contrôles orientés vers la première touche, précision et direction des passes, pression défensive des coéquipiers et, en général, il y a maintenant beaucoup plus de possibilités tant en attaque qu’en défense. Si vous voulez savoir tout ce que propose la version 1.0, vous pouvez lire nos impressions complètes sur ce lien.

La version 1.0.0 d’eFootball 2022 est disponible gratuitement (free-to-play) sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

source | Konami (communiqué de presse)