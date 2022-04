La mise à jour de No Man’s Sky Outlaws rend le piratage beaucoup plus amusant

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le dernier lot de contenu gratuit de No Man’s Sky est arrivé mercredi. La mise à jour 3.85 s’appelle « Outlaws » et ajoute une tonne de nouveau contenu au jeu, notamment des missions, des vaisseaux spatiaux, des raids planétaires, etc.

Comme son nom l’indique, Outlaws consiste à permettre aux joueurs de devenir des pirates. Alors que le gameplay a toujours permis le piratage dans une certaine mesure, la mise à jour 3.85 élargit cet aspect, en faisant une expérience plus unique et enrichissante.

La galaxie est maintenant jonchée de systèmes hors-la-loi. Ces endroits sont assez différents de l’espace civilisé. D’une part, il n’y a pas de sentinelles, ce qui en fait un endroit parfait pour les hors-la-loi pour établir des bases et mener un commerce illégal. Même les stations spatiales ont été prises en charge et sont amicales avec les hors-la-loi.

Hello Games a ajouté quelques nuances pour rendre le jeu de pirate plus gratifiant et réaliste. Désormais, les joueurs peuvent faire passer en contrebande des objets de contrebande à partir d’un système hors-la-loi et les revendre pour un profit énorme dans les systèmes normaux. Les cargos peuvent également contenir plus maintenant pour rendre la contrebande plus rentable et satisfaisante. Mais fais attention. Dans l’espace réglementé, les patrouilles sentinelles scanneront les navires des joueurs à la recherche de contrebande et réagiront en conséquence.

Heureusement, le nouvel élément « passeports falsifiés » ajouté avec la mise à jour peut protéger les illégaux contre toute attention indésirable. Ceux-ci peuvent également être utiles lors de l’exécution des toutes nouvelles missions d’histoire hors-la-loi. Hello Games n’a pas indiqué combien de nouveau gameplay a été ajouté, mais les ajouts de contenu d’histoire précédents contenaient plusieurs heures de contenu scénarisé.

Les joueurs peuvent également embaucher des PNJ pour les accompagner lors de courses de cargos, de combats de chiens et de nouveaux raids planétaires. Les ailiers sont évolutifs, permettant aux joueurs de personnaliser chacun de leurs compagnons hors-la-loi. De plus, lorsqu’ils sont attaqués par des sentinelles ou d’autres pirates, les joueurs peuvent s’engager dans des combats aériens dans l’atmosphère d’une planète, et leur équipage les aidera.

En plus de tous les avantages du piratage, HG a ajouté quelques éléments que tout le monde peut apprécier. L’un est une nouvelle classe de vaisseaux spatiaux – Solar Ships – équipés de voiles solaires à transformation cool. Les Solar Ships ne sont pas seulement des vaisseaux reskinnés. Ils ont des caractéristiques et des systèmes d’armes uniques. Ils peuvent également voyager plus loin grâce à leurs voiles qui se promènent sur les vents solaires.

Plus particulièrement, HG a finalement mis en œuvre l’une des fonctionnalités les plus demandées depuis des années – une augmentation de la limite des vaisseaux possédés. Auparavant, les joueurs ne pouvaient en avoir que six, qui étaient logés dans leurs cargos. Les développeurs ont augmenté cette limite à neuf. Les cargos ont toujours eu neuf aires d’atterrissage – six pour les navires possédés et trois pour les commerçants pour faire du commerce sur votre navire. Hello Games n’a pas précisé si les aires d’atterrissage avaient augmenté, donc avoir plus de navires plutôt que continuer le commerce sur votre cargo pourrait être une question de choix.

La mise à jour Outlaws apporte également de nombreuses améliorations visuelles et des changements de qualité de vie. Les combats spatiaux ont été rééquilibrés, et les explosions dans l’espace et sur les planètes sont plus dramatiques. Les frégates sont désormais visibles depuis la surface de la planète (auparavant, seuls les cargos étaient visibles). Les boucliers d’énergie ont été remaniés pour varier en force et en vitesse de recharge. Ils ont également une apparence visuelle lors des combats aériens maintenant. Les effets des armes sont également différents.

Un tout nouveau moteur de physique des tissus simule les bannières et les drapeaux de manière plus réaliste. Les développeurs ont ajouté des capes personnalisables comme une autre pièce de l’habillement de votre avatar pour rendre cette révision encore plus significative.

Enfin, HG a ajouté une fonctionnalité d’accessibilité appelée Combat Autopilot qui permet aux vaisseaux des joueurs de se verrouiller et de suivre les ennemis dans les combats aériens, de sorte qu’ils n’ont qu’à se concentrer sur le fonctionnement du système d’armes. Ne vous inquiétez pas. Les joueurs peuvent l’activer et le désactiver dans les paramètres du jeu.

Comme d’habitude, il y a beaucoup trop de fonctionnalités mineures et de corrections de bugs à énumérer, alors consultez le journal des versions pour voir tout ce que la mise à jour 3.85 a à offrir.