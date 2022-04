Sony et Nintendo modifient les politiques de renouvellement automatique en réponse au régulateur britannique

Pourquoi c’est important : les renouvellements automatiques sont toujours quelque chose à surveiller lors de la souscription à un abonnement, en particulier un essai gratuit. Il est courant d’entendre parler de paiements automatiques se faufilant sur les abonnés qui ont oublié la date de renouvellement ou complètement oublié l’abonnement. Une agence britannique a pris des mesures pour résoudre le problème, du moins en ce qui concerne les consoles de jeux vidéo.

Cette semaine, Sony et Nintendo ont convenu de prendre des mesures pour s’assurer que leurs services d’abonnement ne frappent pas les clients avec des frais surprises. Cette décision fait suite à une affaire de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) et suit des étapes similaires annoncées par Microsoft en janvier.

Sony commencera à envoyer des rappels aux abonnés PlayStation Plus qui effectuent encore des paiements après un an d’inactivité, leur indiquant comment annuler l’abonnement s’ils le souhaitent. Après deux ans d’inactivité, l’entreprise désactivera la facturation récurrente. La nouvelle politique de Microsoft est similaire.

Jusqu’à présent, Nintendo n’a pas accepté de prendre les mêmes mesures, mais il n’a pas ignoré le CMA. Cependant, le renouvellement automatique est désormais désactivé par défaut pour les nouveaux abonnés Nintendo Switch Online.

La CMA a ouvert son dossier en 2019, soupçonnée que les politiques d’annulation, de remboursement et de renouvellement automatique des services d’abonnement aux jeux étaient injustes. Maintenant que les trois fabricants de consoles ont pris des mesures pour remédier à la situation, la CMA a exprimé sa satisfaction et clos l’enquête.