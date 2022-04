Lancement de Mastercard et Nexo "crypté" carte de crédit

En bref : Mastercard et Nexo se sont associés pour créer un nouveau type de carte de crédit : une carte qui ne dépend pas des cotes de crédit et des limites de crédit pour fonctionner. Au lieu de cela, la carte est unique en ce sens qu’elle vous permet d’emprunter sur la valeur de vos propres actifs. Cela supprime une grande partie du risque pour le prêteur, permettant à Mastercard et Nexo de proposer des conditions plus favorables à leurs utilisateurs.

Par exemple, la carte n’exige pas de remboursement mensuel minimum, ni de frais d’utilisation ou d’inactivité. De plus, il n’y a pas de limite de crédit définie – à la place, vous pouvez dépenser jusqu’à 90% de la valeur fiduciaire de vos crypto-monnaies, sans avoir à vendre ladite devise. Sauf si vous êtes en défaut de paiement, auquel cas la valeur cryptomonnaie de votre prêt serait déduite de vos coffres.

Il n’y a pas d’intérêt sur le crédit utilisé jusqu’à ou en dessous du « ratio prêt-valeur » de 20%, rapporte Reuters, et il n’y a pas de limite de dépenses (à part le chiffre de 90% mentionné ci-dessus). Cette carte pourrait être utile pour ceux qui cherchent à conserver leurs actifs cryptomonnaies pendant qu’ils gèrent une baisse temporaire de revenus ou une dépense d’urgence soudaine. Quiconque s’accroche à la crypto à long terme sait à quel point il peut être pénible d’être obligé de la vendre dans des situations difficiles ; d’autant plus que la valeur d’une pièce donnée peut fluctuer énormément au jour le jour.

Nexo note que l’utilisation de leur carte vous aide à éviter les « événements imposables » qui pourraient autrement se produire si vous dépensez via une carte crypto de débit traditionnelle (qui convertit votre crypto en espèces lorsque vous effectuez un achat).

Comme avec la plupart des cartes de crédit modernes, la carte Nexo offre un système de récompenses. Vous pouvez gagner 0,5% en Bitcoin sur vos achats, ou 2% en retour si vous changez votre devise de récompense en « NEXO ». Enfin, la carte peut être utilisée virtuellement ou physiquement, selon vos préférences.