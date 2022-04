CD Projekt Red retarde indéfiniment la mise à niveau de Witcher 3 de nouvelle génération

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La mise à niveau tant attendue de la console de nouvelle génération pour The Witcher 3: Wild Hunt n’arrivera pas au deuxième trimestre de 2022 comme promis précédemment. CD Projekt Red a déclaré avoir décidé de confier à son équipe de développement interne le travail restant sur la version nouvelle génération du jeu pour PlayStation 5 et Xbox Series. Saber Interactive, le développeur qui a travaillé sur le port Nintendo Switch, s’occupait de la mise à niveau de nouvelle génération.

Dans une note réglementaire aux investisseurs, CD Projekt Red a déclaré que la décision avait été prise sur la base des recommandations des personnes en charge du développement.

Nous avons décidé de confier à notre équipe de développement interne le travail restant sur la version nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt. Nous évaluons actuellement l’étendue des travaux à effectuer et devons donc reporter la publication du deuxième trimestre jusqu’à nouvel ordre. 1/2 – Le sorceleur (@witchergame) 13 avril 2022

Le studio a en outre déclaré qu’il évaluait l’étendue des travaux restants à effectuer et a reporté le lancement jusqu’à nouvel ordre.

CD Project Red a annoncé le remaster de nouvelle génération en septembre 2020, notant qu’il comporterait de multiples améliorations graphiques et techniques, notamment le ray tracing et des temps de chargement plus rapides. Le CDPR a même déclaré que les propriétaires de la version actuelle seraient éligibles pour une mise à jour gratuite. Il devait initialement arriver dans la seconde moitié de 2021, mais a été repoussé au deuxième trimestre 2022. Maintenant, tout le monde le devine.

Cela fait un peu plus de trois semaines que CD Projekt Red a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau jeu Witcher utilisant Unreal Engine 5. Ce projet en est apparemment aux premiers stades de développement, mais il faut se demander si le partenariat du studio avec Epic a eu un impact sur la décision de déplacer la mise à niveau de nouvelle génération en interne.