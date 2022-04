Rapport : Meta vise à lancer ses lunettes AR de première génération « Project Nazare » en 2024

Quelque chose à espérer : Après son changement de nom et l’acquisition d’Oculus, Facebook – maintenant Meta – a recentré ses efforts sur le concept nébuleux d’un monde virtuel partagé connu sous le nom de « métaverse ». Selon de nouveaux rapports, les lunettes intelligentes équipées de RA feront partie de cette poussée, avec la première paire de Meta qui devrait être lancée en 2024, à condition que tout se passe bien dans les coulisses.

Une poignée d’entreprises ont tenté de créer une paire commercialisable de lunettes intelligentes grand public (Google Glass, n’importe qui ?) ou de lunettes de protection, et jusqu’à présent, elles n’ont pas vraiment pris d’assaut le monde. Meta espère qu’il pourra réussir là où d’autres ont échoué, selon The Verge.

La société aurait pour objectif de livrer ses lunettes AR de première génération d’ici 2024 (ainsi qu’une version moins chère connue sous le nom de « Hypernova »), avec des conceptions de plus en plus avancées qui devraient suivre en 2026 et 2028. C’est un objectif assez ambitieux puisque Meta ne le fait pas. Je n’ai même pas de prototype fonctionnel pour le moment. Nous ne serions pas surpris si les plans du géant de la technologie étaient retardés, peut-être même considérablement.

Les lunettes, surnommées Project Nazare, visent en interne une véritable indépendance : elles n’auront pas besoin de la technologie d’une autre entreprise pour fonctionner. Zuckerberg veut que les lunettes de Meta soient autonomes en tant que produits passionnants et autonomes avec leur propre écosystème.

Meta atteindra l’indépendance en incluant un « appareil en forme de téléphone » sans fil avec des lunettes Nazare, qui déchargeraient « une partie de l’informatique nécessaire » au fonctionnement des lunettes. Peut-être que la société s’appuiera sur la technologie de diffusion de données à courte portée pour alimenter les lunettes, comme elle le fait avec la fonction Air Link de l’Oculus Quest 2.

Les sources de The Verge n’ont pas été en mesure de fournir des informations sur les prix, mais Meta s’attend apparemment à ce que les ventes se situent dans les « faibles dizaines de milliers » pour la première variante de Project Nazare, ce qui pourrait indiquer un prix qui ne sera pas attractif pour le marché de masse. . D’ici 2030, cependant, Meta s’attend à voir des ventes de « dizaines de millions ». En effet, le PDG espère que la sortie initiale des lunettes sera un « moment iPhone » pour Meta, du moins en termes d’impact (sinon de ventes).

Seul le temps nous dira si l’équipe de Zuckerberg chez Meta peut réaliser les nobles ambitions de son PDG, en particulier au cours des 8 années restantes dans les années 2020. Quoi qu’il en soit, il est clair que le métaverse arrive, que le reste d’entre nous le veuille ou non.

Mention de source : Dima Solomin