Sony ajoute encore plus de jeux à la vente de printemps du PlayStation Store

En un mot: Sony a mis à jour sa vente de printemps annuelle sur le PlayStation Store avec encore plus de réductions sur une gamme de titres PlayStation 4 et PlayStation 5. Ceux qui préfèrent les disques de jeu physiques voudront peut-être se rendre chez Best Buy et consulter leur vente en cours pour des offres supplémentaires.

En plongeant directement dans la catégorie des meilleures ventes, nous constatons que The Last of Us Part II, Far Cry 6 : Standard Edition et Back 4 Blood : Standard Edition sont tous à moitié réduits. Si cela ne suffit pas pour vous séduire, peut-être 67% de réduction sur NHL 22, 75% sur l’édition Madden NFL 22 MVP ou 80% sur Mortal Kombat 11 feront l’affaire.

À partir de maintenant et jusqu’au 27 avril, vous pouvez également acheter Diablo III: Eternal Collection pour 19,79 $ ou récupérer la trilogie Crash Bandicoot N. Sane pour quelques centimes de plus à 19,99 $. Batman: Arkham Collection est tombé à seulement 8,99 $ après une réduction massive de 85 %. Sonic Mania vaut également probablement la peine d’être acheté pour seulement 9,99 $, et Naruto to Boruto: Shinobi Striker peut être à vous pour seulement 5,99 $ après une réduction de 90%.

Plusieurs titres PS4 à succès, notamment Bloodborne, God of War, God of War III Remastered, Until Dawn, Uncharted: The Nathan Drake Collection et The Last of Us Remastered sont réduits à seulement 9,99 $ chacun chez Best Buy si vous préférez les jeux physiques.