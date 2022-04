La FIFA lance un service de streaming gratuit pour les fans avec des matchs de football, des séries et des documentaires

TL;DR : La FIFA vient de lancer son propre service de streaming gratuit appelé FIFA+, où les fans pourront regarder plus de 40 000 matchs en direct chaque année et diverses séries télévisées et films originaux sur certains des joueurs les plus influents de tous les temps. Le service est maintenant en ligne, il est gratuit (pour l’instant) et disponible via le Web, les appareils de streaming et les mobiles.

La nouvelle plateforme numérique de la FIFA permettra aux fans de ce sport de regarder des matchs dans le monde entier. L’organisation de football prévoit de diffuser 40 000 matchs en direct par an, y compris des matchs de football féminin et junior.

Au cours du premier mois, les utilisateurs auront la chance de regarder 1 400 matchs de ligues telles que la Premier League irakienne, la Premier League éthiopienne et la Ligue de football professionnel du Nigeria. De nouvelles ligues seront ajoutées au fil du temps, augmentant rapidement le nombre de matchs diffusés via la plateforme.

Le service de streaming comprend également les archives FIFA+ pour regarder les matchs passés. Ici, vous trouverez plus de 2 000 heures de contenu archivé, vous permettant de voir l’intégralité des matchs, des temps forts, des rediffusions et même ce coup de pied de bicyclette qui vous a impressionné lorsque vous l’avez regardé pour la première fois.

Les archives sont maintenant ouvertes, avec plus de 2 500 vidéos des 70 dernières années.

Pour votre dose quotidienne d’actualités sur le football, vous pouvez jeter un œil au Match Center, où vous pouvez suivre vos compétitions préférées et participer à des sondages amicaux, des quiz et des jeux fantastiques. De plus, il existe une série de contenus originaux de la FIFA. Certains d’entre eux incluent des documentaires sur Ronaldinho et la Croatie en tant que nation unie par le football, ainsi que des docu-séries sur divers joueurs féminins et masculins influents, des académies de football et un mode de vie.

« FIFA+ représente la prochaine étape de notre vision de rendre le football véritablement mondial et inclusif, et il sous-tend la mission principale de la FIFA d’étendre et de développer le football à l’échelle mondiale », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. « Ce projet représente un changement culturel dans la manière dont différents types de fans de football veulent se connecter et explorer le jeu mondial et a été un élément fondamental de ma Vision 2020-2023. Il accélérera la démocratisation du football et nous sommes ravis de partager avec les fans. »

Pour le moment, le service est gratuit, mais cela peut changer plus tard. Charlotte Burr, responsable de FIFA Plus, a déclaré qu’en fonction de l’évolution de la plate-forme, la FIFA pourrait introduire du contenu de jeu, des fonctionnalités sociales et, éventuellement, un abonnement payant au service de streaming.

FIFA+ est désormais disponible pour les utilisateurs via le Web, les mobiles et d’autres appareils connectés dans cinq langues différentes (anglais, français, allemand, portugais et espagnol), avec six autres langues à venir en juin.