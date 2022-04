Selon les rumeurs, les GPU AMD RDNA 3 comporteraient jusqu’à sept chiplets

En bref : les GPU RDNA 3 d’AMD devraient être dévoilés plus tard cette année. Les rumeurs autour des nouvelles conceptions ont commencé à affluer ces derniers temps, et l’une d’entre elles suggère que Team Red revient aux conceptions de puces avec la série RX 7000.

La dernière fois qu’AMD a joué avec le concept de conception de puces dans les GPU de bureau grand public, c’était à l’ère Vega, avec le Vega 56/64 et la Radeon VII résolument orientée prosumer. Ces cartes n’ont jamais vraiment décollé avec les joueurs, alors la société est revenue à des conceptions monolithiques pour ses GPU Navi (série RX 5000) et Big Navi (série RX 6000).

Cependant, le moulin à rumeurs est à nouveau en effervescence avec des indices selon lesquels AMD pourrait revenir au jeu GPU chiplet avec des conceptions RDNA 3. Selon un leaker fiable Greymon55les GPU de nouvelle génération de Team Red pourraient être livrés en packs de sept chiplets maximum.

Nous savons déjà qu’AMD va faire appel à TSMC pour la fabrication de ces nouveaux GPU, mais Greymon55 semble croire que la société optera pour un mélange de nœuds de processus pour les différentes puces impliquées. Par exemple, le GPU Navi 31 peut être composé de deux matrices complexes graphiques (GCD) de 5 nm, de quatre matrices complexes de mémoire (MCD) de 6 nm et d’une matrice de contrôleur d’interconnexion.

À ce stade, il n’est pas clair si ceux-ci sont empilés verticalement et si les rumeurs de 512 mégaoctets d’Infinity Cache résideront dans ces quatre modules MCD. Quoi qu’il en soit, opter pour une conception de puces contribuera sans aucun doute aux rendements, qui sont connus pour être pires sur les nœuds de processus de 5 nm et 4 nm.

D’autres rumeurs indiquent que le GPU phare RDNA 3 pourrait arborer 15 360 cœurs couplés à 32 gigaoctets de mémoire GDDR6. De plus, le RX 7700 de milieu de gamme pourrait se rapprocher du RX 6900 XT en termes de performances, ce qui constituerait une amélioration générationnelle remarquable.

Pendant ce temps, Nvidia prépare ses GPU Ada Lovelace, qui seront des conceptions monolithiques avec un bus mémoire plus large de 384 bits et des exigences de puissance effrayantes. Selon les personnes qui creusé à travers les données divulguées du hack Lapsus $, Team Green pourrait même prendre une page du livre d’AMD et augmenter la taille du cache L2 sur ses GPU de la série RTX 40 jusqu’à 96 mégaoctets – jusqu’à 16 fois plus que les GPU Ampere.

Si tout se passe bien, les cartes RDNA 3 seront lancées plus tard cette année, espérons-le dans un meilleur climat où la chaîne d’approvisionnement n’est pas dans une lutte constante pour sécuriser les matériaux et composants essentiels et maintenir les usines opérationnelles.