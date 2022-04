SteelSeries ajoute de nouvelles souris à la gamme Aerox, y compris la "la souris multi-genre la plus légère de la planète"

En bref : SteelSeries donne aux fans de souris légères une raison de célébrer avec le lancement de trois successeurs à sa populaire souris sans fil Aerox 3, dont un périphérique filaire et un spécialement conçu pour les jeux MMO et MOBA.

La SteelSeries Aerox 3 Wireless a été l’une des souris les mieux notées pour ceux qui aiment le design populaire en nid d’abeille. La société affirme que ses souris Aerox 5, Aerox 5 Wireless et Aerox 9 Wireless s’appuient sur leur prédécesseur en offrant la même sensation et la même vitesse, mais avec plus d’options de configuration.

Pesant 66 g, l’Aerox 5 est la « souris multi-genres la plus légère de la planète », selon SteelSeries. Il est livré avec neuf boutons programmables et est le seul des trois à être câblé. Il comprend également les commutateurs micro IP54 dorés de la société (évalués pour 80 millions de clics), le capteur optique de précision TrueMove Air et trois zones RVB. Et malgré tous ces trous, il a un indice de sécurité IP54 pour la protection contre l’eau. Il se vend 79,99 $.

Ceux qui préfèrent être autonomes peuvent opter pour l’Aerox 5 Wireless. Le poids légèrement plus lourd de 74 g pourrait être pardonné car il offre une autonomie de 180 heures et une vitesse de charge qui offre plus de 40 heures d’utilisation après une charge de 15 minutes via USB-C. La connexion sans fil se fait via 2,4 GHz ou Bluetooth 5.0. Il en coûte 139,99 $.

Enfin, il y a la souris sans fil Aerox 9. Comme la Razer Naga et la Logitech G600, cette souris embarque plusieurs boutons sur le côté (12, dans ce cas) et est conçue pour les MMO et MOBA où l’accès rapide à de nombreuses macros est un avantage. SteelSeries affirme que le poids de 89 g de l’Aerox 9 en fait la souris la plus légère de ce type sur le marché. Il partage la plupart de ses spécifications, y compris la durée de vie de la batterie, avec l’Aerox 5 et coûte 149,99 $