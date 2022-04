Snapchat introduit des histoires dynamiques pour permettre aux éditeurs de créer des publications

Les plus grandes marques et médias sociaux du monde se développent, tout comme Snapchat. Dans une mise à jour récente, la société annonce une fonctionnalité. Cela permettra aux éditeurs de créer des histoires basées sur leurs sites Web pour Snapchatters. Snapchat introduit une fonctionnalité appelée Dynamic Stories. Cela permettra aux éditeurs de créer automatiquement des publications basées sur leur site Web.

Il s’agit encore d’une nouvelle fonctionnalité et peut subir de nombreux changements après les premiers tests aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Inde. Les principaux éditeurs de ces pays pourraient utiliser Dynamic Stories pour partager automatiquement le contenu publié sur Snapchat. On pourrait penser à la façon dont cette fonctionnalité automatique peut créer des publications sur Snapchat. Pour simplifier, Dynamic Stories utilise les commentaires RSS du site Web de l’éditeur. Cette méthode permet à Dynamic Stories de créer des publications qui sont publiées directement sur la salle de rédaction de Snapchat.

À l’heure actuelle, peu de partenaires de Snapchat utilisent cette fonctionnalité. Cependant, les premiers partenaires incluent le Washington Post, CNN, British Vogue, ESPN, CNN et bien plus encore. En savoir plus sur les fonctionnalités des histoires dynamiques et ce qu’elles signifient pour les utilisateurs de Snapchat. Alors, sans plus tarder, explorons la nouvelle fonctionnalité de Snapchat.

Que devez-vous savoir sur les histoires dynamiques ?

Snapchat est une application de messagerie instantanée américaine. Les utilisateurs s’engagent à partager les images et les vidéos, qui disparaissent une fois que les téléspectateurs les ont vues. La question de savoir pourquoi Snapchat a introduit Dynamic Stories pourrait vous venir à l’esprit. Cependant, nous sommes à une époque moderne et la désinformation est monnaie courante sur les réseaux sociaux. Tous les géants des médias sociaux, tels que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, regorgent de fausses informations. Snapchat a pris cette initiative pour lutter contre la désinformation.

De plus, Snap veut fournir à ses utilisateurs les nouvelles les plus crédibles du monde entier. L’accès à des reportages crédibles n’est pas possible sans autoriser les principaux organes de presse à publier les nouvelles sur Snapchat. Ainsi, Dynamic Stories est un moyen pour les éditeurs de créer des actualités pour la communauté Snapchat. Les éditeurs utilisant Dynamic Stories peuvent créer des histoires qui seront mises à jour en temps réel. Cela permettra aux Snapchatters de rester informés de ce qui se passe dans le monde entier.

Premiers partenaires de Dynamic Stories sur Snapchat

Il n’y aurait aucune différence entre Snapchat et les autres médias sociaux sans arrêter la désinformation. Pour fournir aux Snapchatters des informations organisées et vérifiées, Snapchat s’associe à des agences de presse hautement crédibles.

Les premiers partenaires incluent :

États-Unis : Condé Nast (Self, Vogue), The Wall Street Journal, CNN, TMZ, ESPN, New York Post, Bloomberg, The Washington Post, Buzzfeed, Page Six

Royaume-Uni : The Mirror, The Independent, British Vogue, GQ UK, PinkNews

France : Vogue France, GQ France, Femme Actuelle, Le Figaro, Paris Match, Foot Mercato, Gala, Marie Claire FR

Inde : GQ India, MissMalini, Vogue India, Pinkvilla, The Quint, Times Now

Snapchat compte 319 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Cela nous en dit long sur l’importance des reportages crédibles. Grâce à une accessibilité rapide des actualités, Snapchat apporte une révolution des actualités précises.

Le voyage de Snapchat pour apporter des nouvelles crédibles aux Snapchatters

Snap a fait un excellent travail. Les actualités des éditeurs vérifiés apparaîtront sur le flux Discover des utilisateurs de Snap. Les Snapchatters peuvent voir les actualités, les lire ou balayer pour lire l’intégralité de l’actualité. Il est surprenant de savoir que ce n’est pas la première fois que Snap prend des mesures pour fournir aux utilisateurs des actualités authentiques. En effet, en 2018, Snapchat et NowThis ont conclu un accord pour lancer une chaîne NowBreaking sur Snapchat.

Même alors, Snapchat ne construisait pas de châteaux en l’air. La chaîne NowBreaking a fait ses débuts sur la page Discover de Snapchat en juin 2018. Même avant cette joint-venture, NBC a lancé une émission quotidienne pour Snapchatters en 2017. NBS diffusait deux épisodes par semaine sur la salle de presse de Snapchat. Après son succès, CNN a également lancé un programme d’information quotidien sur Snapchat. Donc, a une histoire où Snapchat essaie de fournir aux utilisateurs des nouvelles précises, crédibles et dignes de confiance du monde entier.

Conclure

Snapchat comprend qu’obtenir des informations crédibles en cette ère de désinformation et de propagande n’est rien de moins qu’une fortune.

Cependant, s’appuyer sur la même méthode d’accès aux nouvelles peut devenir une douleur dans le cou. Vous pouvez voir que la plupart des médias sociaux sont tristement célèbres pour la désinformation. Ainsi, Snapchat a entrepris un voyage en 2017 pour apporter les nouvelles les plus crédibles, authentiques et hautement fiables aux Snapchatters.

Pour faire du rêve une réalité, Snapchat a introduit Dynamic Stories. Désormais, les principaux éditeurs peuvent publier directement sur le flux Discover de Snapchat.