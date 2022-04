Le micrologiciel de Mac Studio fait allusion au nouveau Mac Mini

Moulin à rumeurs : des rumeurs indiquent depuis un certain temps maintenant que plusieurs nouveaux modèles de Mac sont en route cette année, parmi lesquels un Mac Mini alimenté par M2. Il n’est pas apparu lors de l’événement d’Apple début mars, mais un développeur en a trouvé des signes possibles dans le dernier modèle de bureau de la société.

Au lieu d’un nouveau Mac Mini, Apple a profité de son événement de mars pour dévoiler le Mac Studio, qui ressemble à un Mac Mini gonflé. Cette semaine, le développeur Steve Troughton-Smith a tweeté qu’il avait trouvé des signes d’un nouveau Mini dans le firmware du Studio.

Le micrologiciel mentionne un appareil encore inconnu sous le nom de « Macmini10,1 », indiquant un Mac Mini de nouvelle génération basé sur les identificateurs de modèle de la série. Le code du micrologiciel du Mac Mini M1 2020 était « Macmini9,1 » et le modèle Intel 2018 final était « Macmini8,1 ».

Vous savez quoi, je vais réviser cette supposition avant qu’elle ne soit intégrée. Macmini10, x avec M1 Pro et M1 Max – Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 12 avril 2022

En février dernier, des rumeurs faisaient état d’un M2 Mac Mini accompagnant un nouveau MacBook Air, MacBook Pro et iMac. Troughton-Smith a initialement soupçonné que le Macmini10,1 pourrait être une version M2, mais a changé sa prédiction pour les modèles M1 Pro et M1 Max.

Les critiques louent le M1 Mac Mini pour ses performances rapides, cool et silencieuses. Cependant, ses faiblesses comprenaient trop peu de ports USB-C et une capacité de stockage et de mémoire inférieure à ce qui est souhaitable, cette dernière n’étant pas évolutive. Il reste à voir si le prochain Mac Mini abordera ces domaines.