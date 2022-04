Les brevets indiquent qu’Apple pourrait travailler sur son propre contrôleur de jeu

Dans le contexte : pour la plupart, Apple n’a pas beaucoup investi dans le secteur des jeux. Outre son lancement de l’Apple Arcade en 2019, le titan de la technologie a principalement laissé les applications et le matériel de jeu à des développeurs tiers. Au fur et à mesure que ses machines deviennent plus capables de jouer, il peut chercher à faire un peu plus d’efforts pour offrir une meilleure expérience de jeu à ceux sur ses plates-formes, y compris de meilleures méthodes de saisie.

Selon des brevets européens récemment déposés, Apple a des idées pour au moins trois nouveaux contrôleurs de jeu spécialement conçus pour les produits Apple. Le premier style est similaire à une manette de jeu autonome, comme vous le trouverez pour une console. Le second pourrait être comparé aux JoyCons de Nintendo pour le Switch. Le troisième a un design Game Boy Advanced plus pliable.

Le style n ° 1, comme Apple l’appelle dans le brevet, est relativement banal dans sa conception. Il ressemble à une manette de jeu Bluetooth contemporaine et fonctionne probablement de la même manière. Apple a rendu tous ses appareils compatibles avec les contrôleurs Bluetooth PlayStation, Xbox et tiers au cours des dernières années. Celui-ci serait simplement une alternative de première partie à ce que beaucoup de gens utilisent déjà. Il serait également compatible avec des appareils moins portables comme l’Apple TV et les différents Mac.

Le style #2 serait deux contrôleurs détachables comme ceux que l’on trouve sur la Nintendo Switch. La principale différence est qu’ils se connecteraient magnétiquement aux côtés d’un iPhone ou d’un iPad en mode paysage ou portrait. Les derniers iPad Pro ont déjà un connecteur magnétique sur le côté droit pour tenir et synchroniser son Apple Pencil de deuxième génération. Vraisemblablement, les appareils plus récents, y compris les iPhones, auraient des connecteurs similaires, mais avec des aimants plus puissants sur les quatre côtés pour accueillir les contrôleurs.

Le style n ° 3 serait un contrôleur de type étui ou folio qui se replierait pour couvrir l’écran lorsqu’il n’est pas utilisé, comme le nouveau Magic Keyboard d’Apple. Bien que dans ce cas, les utilisateurs auraient une manette de jeu plutôt qu’un clavier. Cependant, celui-ci est spécifiquement conçu pour l’iPhone. Les concepts décrivent le folio soit comme un écran secondaire avec des boutons configurables par logiciel, soit comme un écran partiel avec des commandes matérielles. L’écran secondaire peut servir à fournir des informations supplémentaires ou à placer des boutons personnalisables.

Bien que les produits Apple aient toujours été des plates-formes non liées au jeu, l’introduction des Mac à processeur Intel a commencé à changer cette notion. L’iPhone est arrivé et de nombreux développeurs ont commencé à créer des jeux simples pouvant fonctionner sur l’appareil. Au fur et à mesure que l’iPhone et l’iPad devenaient plus puissants, les titres disponibles devenaient plus complexes et exigeants, suscitant le besoin d’un mécanisme d’entrée externe pour certains. Alors qu’Apple continue d’améliorer son silicium interne, il se peut qu’il prenne le potentiel de jeu plus au sérieux.

D’un point de vue commercial, c’est logique. L’industrie du jeu vidéo a généré 155 milliards de dollars en 2020, y compris les ventes de matériel, et les analystes s’attendent à ce qu’elle atteigne 260 milliards de dollars d’ici 2025. Il n’y a aucune raison pour que Cupertino n’investisse pas davantage dans ce secteur, et apparemment, c’est le cas.

Crédit image : DenPhotos