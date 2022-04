Le télescope spatial Hubble de la NASA confirme le plus grand noyau de comète jamais observé

En un mot : la comète C/2014 UN271 a été découverte pour la première fois par Pedro Bernardinelli et Gary Bernstein dans des images d’archives tirées du Dark Energy Survey à l’Observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili. Les astronomes soupçonnaient qu’il devait être assez grand compte tenu de sa luminosité à une si grande distance, et maintenant ils ont une bien meilleure estimation grâce à Hubble.

La comète est encore trop loin pour que son noyau solide puisse être résolu visuellement par Hubble. Les astronomes ont donc dû créer un modèle informatique de la coma environnante et l’ajuster pour qu’il corresponde aux images de Hubble. Ensuite, le coma a été soustrait, laissant derrière lui le noyau en forme d’étoile.

Les données ont ensuite été comparées aux observations antérieures du Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) au Chili.

Toutes données confondues, on pense que la comète glacée a un noyau mesurant environ 80 miles de diamètre. C’est environ 50 fois plus gros que le noyau de la plupart des comètes connues. La masse de l’objet est également estimée à 500 billions de tonnes, soit cent mille fois plus que la masse d’une comète typique trouvée plus près du Soleil.

La première image connue de la pré-découverte de la comète date de novembre 2010, alors qu’elle se trouvait à trois milliards de kilomètres du Soleil. La pré-découverte, ou récupération pré-découverte, consiste à rechercher un objet dans des photos antérieures avant qu’il ne soit officiellement découvert. Souvent, cela permet de mieux comprendre l’orbite d’un objet.

Heureusement, la comète ne présente aucun risque même si elle se déplace à environ 22 000 miles par heure depuis le bord de notre système solaire. Les astronomes estiment qu’il ne s’approchera jamais à moins d’un milliard de kilomètres du Soleil, soit un peu plus que la distance de Saturne au Soleil.

Crédit image Vittorio Staffolani