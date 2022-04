Le premier véhicule électrique moderne de Toyota arrive ce printemps à partir de 42 000 $

En bref : Le VUS Toyota bZ4X sera offert en versions à traction avant et à traction intégrale. Le modèle XLE FWD bénéficie d’une autonomie estimée par l’EPA allant jusqu’à 252 miles tandis que la version AWD peut parcourir 228 miles sur une seule charge. La recharge de faible à pleine à l’aide du chargeur embarqué de 6,6 kW prendra environ neuf heures avec un chargeur de niveau 2, soit sur un chargeur public, soit à domicile.

Les clients auront également la possibilité d’acheter un système de recharge à domicile ChargePoint et d’intégrer le coût dans l’achat ou la location du véhicule. Les kits sont livrés avec un câble de charge de 23 pieds pour prendre en charge différentes configurations de stationnement, et Toyota dit que vous pouvez vous attendre à obtenir environ 25 miles d’autonomie par heure de charge.

Idéalement, vous voudrez simplement le laisser branché pendant la nuit pour le compléter quotidiennement.

Avec des puissances nominales de seulement 201 chevaux pour la variante FWD et 214 pour le modèle AWD, ne vous attendez pas à ce que le bZ4X soit une fusée légale comme certains autres véhicules électriques. Toyota dit que la version FWD peut sprinter de 0 à 60 mph en 7,1 secondes environ; la variante AWD réduit légèrement le temps à 6,5 secondes.

A propos de ce nom – bZ4X. Le constructeur automobile japonais a déclaré que le « bZ » signifie « Beyond Zero » et a été « développé avec l’humain au cœur, ce qui signifie qu’il espère fournir plus qu’une solution de mobilité mais aussi un espace innovant pour les clients ».

Les parties intéressées peuvent rechercher un concessionnaire à proximité sur le site Web de Toyota. Comme mentionné, le prix commence à 42 000 $ mais approche 50 000 $ si vous voulez un modèle AWD avec le pack de finition Limited.