Lancement du SSD portable Adata Elite SE880 avec un faible encombrement et des vitesses de transfert de 20 Gb/s

En bref : Adata a dévoilé un petit nouveau SSD portable basé sur la spécification USB 3.2 Gen2 x2 qui offre des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 2 000 Mo/s. Appelé Elite SE880, le dernier disque d’Adata a une large compatibilité système et est lancé cette semaine dans des capacités de 500 Go et 1 To.

Adata affirme que son nouveau SSD portable Elite SE880 est conçu pour les personnes en déplacement. Avec un volume de seulement 28 cc / 0,94 fl oz, les mesures du lecteur sont globalement inférieures à celles du boîtier de chargement sans fil d’Apple pour les Airpods. Il est également assez léger, ne pesant que 31 g.

En termes de performances, ce lecteur USB 3.2 Gen 2 x2 offre des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 2 000 Mo/s via USB-C. Cela le place devant des rivaux de stockage comme le Samsung T7 et T5, et à égalité avec l’Extreme Pro Portable de Sandisk.

Cependant, l’Elite SE880 garde les choses relativement simples avec seulement un voyant d’état et se passe de certaines des fonctionnalités les plus sophistiquées que l’on trouve sur les disques concurrents. Il n’y a pas de protection IP, par exemple, pas de déverrouillage des empreintes digitales, ni aucune mention de cryptage matériel à bord.

Alors que certains utilisateurs peuvent trouver les capacités de 500 Go et 1 To limitées à leur cas d’utilisation, le manque d’options de stockage et de fonctionnalités supplémentaires est ce qui pourrait potentiellement permettre à Adata d’offrir le SE880 à un prix compétitif – mais encore inconnu -.

Le lecteur plug-n-play simple est compatible avec les PC (Windows, Linux et Mac), les dernières consoles de jeu et les appareils Android. De plus, Adata signale qu’en cas de transfert de données avec un ancien périphérique USB 2.0, les utilisateurs auront besoin d’un câble USB-Y pour assurer une alimentation électrique suffisante.

Prêt à l’emploi, l’Elite SE880 est livré avec un câble USB Type-C vers C et Type-C vers A. Le disque est lancé cette semaine et est accompagné d’une garantie limitée de cinq ans.