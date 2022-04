La relance des barres de tâches mobiles dans Windows 11 n’est pas une priorité pour Microsoft

Une patate chaude : Un changement controversé apporté par Windows 11 a été l’incapacité des utilisateurs à déplacer la barre des tâches sur les côtés ou en haut de l’écran comme ils le pouvaient dans les versions précédentes de Windows. Récemment, Microsoft a déclaré que permettre aux utilisateurs de déplacer à nouveau la barre des tâches était une question de si, pas de quand.

La semaine dernière, Microsoft a publié une AMA sur YouTube (ci-dessus) dans laquelle des membres de l’équipe de développement Windows ont répondu à des questions sur le système d’exploitation. Interrogé sur le déplacement de la barre des tâches, le chef de produit de Microsoft, Tali Roth, a expliqué que la résurrection de la fonctionnalité n’est actuellement pas une priorité en raison du nombre relativement faible d’utilisateurs qui la demandent.

Roth a déclaré que la quantité de travail nécessaire pour que les applications Windows 11 reconnaissent une barre des tâches à droite, à gauche ou en haut de l’écran est disproportionnée par rapport à la demande de capacité à la déplacer. Il n’a pas dit que Microsoft n’implémenterait jamais une barre des tâches mobile, mais il n’y a actuellement aucun projet pour cela.

On ne sait pas quelles données indiquent à Roth que ceux qui demandent la fonctionnalité sont une minorité vocale, ou à quelle échelle il les considère comme tels. À l’heure actuelle, cependant, une barre des tâches mobile figure dans le top 15 des éléments les plus votés sur le Feedback Hub de Microsoft, avec plus de 6 000 votes positifs et plus de 300 commentaires.

Pour ceux qui ne veulent pas attendre, il existe plusieurs façons non officielles de déplacer la barre des tâches de Windows 11. La première consiste à utiliser l’outil portable gratuit Taskbar11 de Dustin Hendriks, qui permet à un utilisateur de le positionner en haut de l’écran et de personnaliser sa taille. Un autre outil, StartAllBack (5 $), permet aux utilisateurs de déplacer la barre des tâches vers le haut ou les côtés et inclut d’autres fonctionnalités de personnalisation. La modification manuelle ou automatique du registre Windows à l’aide d’un fichier peut également permettre de déplacer la barre des tâches.

Il semble que davantage d’utilisateurs de Windows 11 devraient faire entendre leur voix pour que Microsoft ramène cette fonctionnalité de sitôt.