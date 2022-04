Netflix déploie un bouton Two Thumbs Up pour de meilleures recommandations

Netflix a d’abord introduit les boutons Thumbs Up et Thumbs Down pour savoir ce que les membres aiment et ce qu’ils n’aiment pas sur Netflix. Cependant, cela indiquait simplement ce qu’ils aimaient et n’aimaient pas. Le long métrage était dépourvu de la véritable passion et de l’amour des membres pour les émissions de télévision, les films et les drames. Dans une récente mise à jour visant à augmenter l’engagement du membre, Netflix déploie le bouton Two Thumbs Up.

Netflix s’efforçait d’améliorer l’expérience des membres grâce à la personnalisation. Chaque utilisateur de Netflix a des goûts et des goûts différents pour les émissions de télévision, les drames et les films. Si tout le monde voit les mêmes rangées de films et de séries télévisées, cela peut diminuer l’engagement des membres et les laisser seuls.

Le bouton Two Thumbs Up résoudra le mystère de ce que les membres aiment et veulent regarder davantage. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui est visible sur les émissions de télévision ou les rangées de films, les membres peuvent montrer leur goût et leur aversion intenses. Netflix utilisera les données personnalisées de chaque membre pour leur fournir un contenu plus ciblé et ciblé. Cela les incitera à regarder des émissions de télévision au lieu de rechercher la série télévisée souhaitée ou un film romantique.

Chaque être humain a une expérience unique de la vie et des inclinations personnelles. Projeter des scénarios exacts dans Netflix est une merveille de l’ère d’aujourd’hui. Le bouton Two Thumbs Up déterminera le classement et le placement des émissions de télévision et des films. Ils organiseront même différentes pages pour différents membres. En savoir plus sur le bouton Two Thumbs Up et ce qu’il peut apporter aux membres.

Bouton deux pouces vers le haut

Quelle est l’intention derrière l’introduction du bouton Two Thumbs Up ? Pourquoi Netflix souhaite-t-il offrir une expérience personnalisée et personnalisée à chaque membre ? La réponse simple est que nous sommes aujourd’hui à l’ère numérique et que tout le monde veut profiter d’une vie virtuelle.

Pour offrir une expérience numérique enthousiaste, chaque membre doit avoir des suggestions distinctes pour les émissions de télévision, les films et les émissions de comédie. La personnalisation de chaque membre n’est pas possible sans savoir ce qu’il aime et aime regarder et ce qu’il n’aime pas et veut éviter.

Il y a environ 222 millions d’abonnés à Netflix et chacun d’eux a des intentions et des intérêts différents. Certains d’entre eux peuvent aimer le « Arcane » tandis que d’autres peuvent opter pour le « Inventing Anna ». Ainsi, en collectant les données précises sur les goûts et les aversions, Netflix personnalisera le placement des émissions de télévision et des films.

Christine Doig-Cardet est directrice de l’innovation produit chez Netflix. Elle a déclaré: «Les boutons Thumbs Up et Thumbs Down sont bons pour savoir ce que les membres aiment et n’aiment pas. Cependant, ils sont inefficaces pour connaître la connaissance complète de ce qu’ils aiment. Ils ne peuvent que faiblement indiquer ce que les membres pensent et ressentent à propos d’une émission de télévision ou d’un film. Il est essentiel de savoir ce que les membres aiment et veulent regarder davantage.

Les boutons Thumbs Up et Thumbs Down sont un excellent moyen de savoir ce que les membres aiment ou n’aiment pas. De plus, cela aide également à personnaliser les profils des différents membres en conséquence. Pourtant, ce n’est pas un moyen viable et plus fiable de personnaliser. Un moyen plus fiable est de savoir exactement ce que vous aimez et ce que vous voulez regarder. Le bouton Two Thumbs Up fait exactement cela. Il raconte à Netflix ce que les membres aiment et apprécient avec une immersion et un enthousiasme complets.

Le parcours de personnalisation de Netflix

Netflix n’aurait pas pu faire de tels progrès sans des avancées pionnières en matière de personnalisation. Il a abandonné le système de notation cinq étoiles en 2017. Au lieu de cela, le système de notation cinq étoiles Netflix a préféré les boutons Thumbs Up et Thumbs Down. Cette nouvelle fonctionnalité a aidé les membres à faire défiler plus efficacement l’énorme pile de vidéos.

Cependant, cela ne suffisait pas compte tenu du rythme des progrès technologiques dans le monde. Ainsi, maintenant, avec le déploiement du bouton Two Thumbs Up, Netflix se personnalisera de manière plus unique et plus compétente.

L’espace de streaming orienté utilisateur est une distinction de Netflix grâce à laquelle les membres obtiennent un excellent rendement. Ils trouvent des émissions de télévision moins désirables et plus de temps à regarder.

Remarques finales

Netflix veut mettre fin à la fatigue du choix grâce au bouton Two Thumbs Up. Grâce à l’utilisation de ce bouton, Netflix personnalisera le profil de chaque membre en conséquence. De plus, adapter les rangées de films et de séries télévisées en fonction des goûts personnels de chaque membre apportera une véritable extase.

Les membres peuvent trouver le bouton Two Thumbs Up à côté des boutons Thumbs Up et Thumbs Down. Vous pouvez voir ces boutons sur les interfaces Netflix, Android, TV et iOS.