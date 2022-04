Super Like : Netflix ajoute un bouton double pouce vers le haut

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Netflix a annoncé cette semaine l’arrivée d’un double bouton pouce levé. La nouvelle fonctionnalité est le résultat des commentaires des utilisateurs et des mois de tests. Cette décision est un demi-pas en arrière par rapport au moment où Netflix est passé du classement par étoiles aux pouces il y a quelques années.

Un bouton double pouce vers le haut arrive sur les applications TV, Web et mobiles de Netflix. Cliquer dessus influence plus fortement l’algorithme de recommandation de contenu de Netflix que les boutons habituels du pouce vers le haut et vers le bas que le service de streaming utilise depuis 2017.

Netflix dit avoir passé près d’un an à tester le nouveau bouton. Les abonnés avaient dit à l’entreprise que les boutons d’évaluation existants étaient trop binaires. Ils voulaient montrer qu’ils n’aimaient pas seulement un programme, mais qu’ils l’aimaient.

Un cœur peut sembler être le symbole le plus évident pour indiquer les favoris, mais Netflix l’a testé contre le double pouce levé pendant des mois, et ce dernier a finalement prévalu. Il complète les boutons de pouce déjà présents et pourrait être plus reconnaissable qu’un cœur. D’autres candidats comprenaient des icônes d’applaudissements, d’étoiles filantes et de poppers de fête.

En 2017, Netflix a remplacé son système de notation cinq étoiles par des pouces plus simples. Donner aux téléspectateurs trois boutons d’évaluation à la place pourrait être un bon compromis entre deux qui pourraient sembler limités et cinq qui pourraient sembler ambigus.